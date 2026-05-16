Alertă meteo ANM: Cod portocaliu și galben de vijelii, grindină și ploi torențiale. Vremea se răcește accentuat în toată țara
Foto/Profimedia
Meteorologii au emis sâmbătă, 16 mai 2026, o serie de avertizări de vreme rea valabile pentru aproape toată țara. Urmează un weekend marcat de o instabilitate atmosferică accentuată, vijelii puternice, căderi de grindină și o scădere bruscă a temperaturilor, care vor coborî sub mediile normale pentru această perioadă din an.
Cod Portocaliu: Potop în cinci județe. Cantități de apă de până la 70 l/mp
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a instituit un Cod Portocaliu valabil de sâmbătă, 16 mai (ora 14:00) până duminică, 17 mai (ora 10:00).
Zone vizate: Județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zonele montane ale județelor Gorj și Prahova.
Impact: În aceste regiuni se vor înregistra averse torențiale masive. Într-un timp extrem de scurt (de doar 3 ore) sau prin acumulare pe parcursul nopții, cantitățile de apă vor depăși local 40...60 l/mp, iar izolat se vor atinge chiar și 70 l/mp, generând un risc crescut de inundații locale.
Cod Galben: Instabilitate extremă și vijelii în jumătatea de sud-vest
O a doua avertizare, de tip Cod Galben, intră în vigoare tot de sâmbătă (ora 12:00) și expiră duminică dimineață (ora 10:00), vizând fenomene convective severe.
Zone vizate: Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei.
Fenomene: Ploi torențiale (cantități de apă de 25...40 l/mp), descărcări electrice frecvente și căderi de grindină pe arii restrânse.
Vânt puternic: Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50...70 km/h, fiind prognozate și vijelii izolate.
Informare meteo: Valul de aer rece lovește duminică
Dincolo de zonele aflate sub alertă strictă de coduri, ANM a emis și o informare meteorologică generală valabilă până duminică, 17 mai, la ora 21:00.
Răcire accentuată a vremii: Începând de duminică, un front de aer rece va traversa teritoriul național. Scăderea de temperatură se va simți cel mai puternic în regiunile sudice și sud-vestice, unde termometrele vor indica valori mult mai coborâte decât cele specifice pentru mijlocul lunii mai.
Citește și:
- 14:52 - Ilie Bolojan pune sub semnul întrebării proiectul SMR de la Doicești și tensionează relația strategică România–SUA
- 14:48 - Deși este declarat incompatibil cu funcția, ÎCCJ „îl iartă” o perioadă pe Dominic Fritz
- 14:25 - Cutremur de 3,5 grade în zona Vrancea, sâmbătă dimineață. Anunțul oficial al INFP
- 14:00 - Alertă de inundații: 30 de județe sub coduri portocalii și galbene de viituri
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News