Premierul demis Ilie Bolojan își mută campania electorală mascată la Universitatea de Vest din Timișoara

Sursă: Realitatea.net

Aflat în plină criză politică după prăbușirea Cabinetului său, premierul interimar și demis Ilie Bolojan a găsit rețeta ideală pentru a-și cosmetiza imaginea: băile de mulțime printre tineri. Acesta s-a folosit de festivitatea de absolvire a promoției 2026 de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) ca de o platformă electorală personală, livrându-le studenților discursuri despre Revoluție, pavajele din Oradea și meșteri pietrari.

În loc să ofere soluții clare pentru blocajul guvernamental în care se află țara, Ilie Bolojan a preferat sâmbătă, 16 mai 2026, să le vorbească tinerilor de la UVT despre „pasiune”. În spatele sfaturilor părintești s-a ascuns însă o tentativă evidentă de promovare a propriului parcurs politic, o strategie clasică de PR destinată unui public vulnerabil la discursurile anti-sistem și idealiste.

Cum se laudă Bolojan cu funcțiile primite

În cadrul discursului său, premierul demis a încercat să își construiască un portret de politician altruist, amintindu-le studenților că spiritul Timișoarei din 1989 l-a impregnat de idealuri înalte. Totuși, dincolo de romantismul baricadelor, Bolojan a recunoscut indirect cum funcționează de fapt ascensiunea în politică.

„Până în anii 2004 am făcut politică fără să am niciun fel de funcții plătite... Și în 2005, atunci când Alianța D.A. a câștigat alegerile, am fost numit prefect al județului Bihor și probabil că dacă nu m-ar fi numit prefect n-aș fi putut câștiga alegerile de la primăria Oradea din 2008, eu nefiind locuitor al municipiului”, le-a explicat el tinerilor, lăudând practic eficiența numirilor politice pe post de trambulină electorală.

Lecții de urbanism: Obsesia pentru pavele

Într-un moment considerat bizar de asistență pentru o ceremonie academică de absolvire, Ilie Bolojan a abandonat temele de importanță națională sau academică pentru a trece la detaliile tehnice ale pavajelor din Bihor. Premierul demis a insistat minute în șir pe modul în care a gestionat montarea cuburilor de granit în centrul municipiului Oradea, dând exemple cu „meșteri italieni” aduși special pentru ca doamnele să nu își prindă tocurile în rosturi.

„Am adus meșteri italieni, pentru că dacă îi aduceam pe ai noștri riscai, când te duceai cu tocurile pe acele cuburi, să faci o entorsă (...). Rosturile sunt perfecte, nu-ți intră tocul acolo, totul stă perfect”, s-a lăudat Bolojan în fața absolvenților, transformând o ceremonie universitară într-un raport de activitate edilitară.

Criticii notează că abordarea sa reflectă o deconectare majoră: în timp ce țara traversează o perioadă de instabilitate politică profundă, șeful interimar al Executivului le vorbește tinerilor despre ciocănelele pietrarilor și experiența de 15 ani a unui meșter italian de 45 de ani.

Îndemnuri moralizatoare în plin eșec guvernamental

Pe final, premierul demis a plusat cu mesaje motivaționale de manual, recomandându-le tinerilor să facă în viață doar ceea ce îi pasionează pentru a da „maximul posibil de rezultate”.

Din păcate pentru Bolojan, discursul său moralizator contrastează puternic cu realitatea mandatului său recent, marcat de reproșuri privind lipsa de dialog și rigiditatea administrativă. Încercarea sa de a poza în mentorul ideal al noii generații pare mai degrabă o perdea de fum menită să acopere eșecurile politice de la București și să îi securizeze capitalul de imagine pentru viitoarele mize electorale ale PNL.