Ministrul Apărării, noi detali despre drona care a lovit blocul din Galați: ”A zburat la o altitudine insuficientă, astfel încât avioanele de vânătoare să poată să tragă”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a explicat vineri seară că drona care s-a prăbuşit în Galaţi a zburat la altitudine joasă după ce a intrat în spaţiul aerian al României, iar avioanele de vânătoare nu au putut să se poziţioneze sub ea pentru a o doborî, deoarece exista riscul ca proiectilele să fie direcţionate către zone locuite.

”De ce nu a fost drona doborâtă? Tot aud întrebarea asta azi. A mers în spaţiul aerian românesc patru minute îndreptându-se înspre un oraş populat. Avioanele de vânătoare au avut aprobare să tragă. Drona a zburat la o altitudine insuficientă, astfel încât avioanele de vânătoare să poată fi sub dronă, să tragă în sus pentru a nu se duce proiectilul înspre zona populată. Acest lucru nu s-a întâmplat”, a explicat Radu Miruţă.

Totodată, șeful de la Apărare a oferit precizări cu privire la diferenţa faţă de situaţia din urmă cu o lună când o dronă a pătruns pe teritoriul României, dar nu a explodat.

”V-am informat atunci că se vor muta nişte capabilităţi suplimentare, radarul pe care l-am mutat după situaţia de acum o lună, când nu văzusem drona. Aseară, radarul a văzut drona venind şi a justificat mutarea şi prezenţa acolo, însă nu a existat capabilitate pentru ca această dronă să fie interceptată. Cu privire la sistemul pentru care am auzit întrebări că am anunţat că va veni un sistem nou care are performanţe majore: Da, ce am spus atunci este adevărat, acel sistem a fost integrat. Însă se adresează unei alte zone din Dobrogea decât celei de aseară de la Galaţi”, a mai spus Radu Miruță.

Potrivit lui, numărul scenariilor în care o dronă intră neobservată pe teritoriul românesc este mai mic, dar că acest număr nu poate fi zero.

”Şi nu doar în România este asta, nefolosind ca o scuză, ci la nivel tehnic, capabilităţile de luptă antidronă sunt rare şi insuficient existente pentru a acoperi absolut orice scenariu”, a adăugat Radu Miruţă.