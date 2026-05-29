Imagini cu președintele Nicușor Dan în blocul din Galați afectat de dronă. ”Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră”
FOTO: Facebook-Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri, după vizita sa la Galați în care a evaluat efectele incidentului cu dronă, că Rusia nu va reuși să dezbine societatea românească atunci când este vorba despre integritatea, democrația și libertatea țării noastre.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul de la Cotroceni a publicat o serie de imagini în care este surprins dezastrul provocat de drona ce a căzut în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galați.
”M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate.
Am mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru reacția promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate”, a scris Nicușor Dan.
Șeful statului a subliniat că ”evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc”.
”Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău”, a mai spus Nicușor Dan.
Totodată, președintele României a transmis un mesaj ferm Rusiei, menționând că nu va reuși să dezbine societatea românească atunci când este vorba despre integritatea, democrația și libertatea țării noastre.
”De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a conchis liderul de la Cotroceni.
