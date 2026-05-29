Două aeronave C-27J Spartan vor fi achiziţionate prin Programul SAFE. Vor fi utilizate în misiuni de urgență și crize complexe

Două aeronave C-27J Spartan, destinate intervențiilor în situații de urgență, precum cutremure majore, inundații, incendii extinse de vegetație, accidente colective sau evacuări medicale multiple, vor fi achiziționate prin programul SAFE, a anunțat, vineri, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Potrivit reprezentanților instituției, Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de dezvoltare a capabilităților sale aeriene prin achiziționarea, în cadrul mecanismului SAFE - Security Action for Europe, a două aeronave de transport tactic C-27J Spartan, destinate consolidării capacității naționale de intervenție în situații de urgență și crize complexe, protecție civilă și sprijin umanitar.

Cele două aeronave vor fi operate de Inspectoratul General de Aviație al MAI, structură aflată în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, și vor fi utilizate în România și în cadrul mecanismelor de cooperare europeană, în misiuni din domeniul managementului situațiilor de urgență, al protecției civile și în acordarea sprijinului necesar pentru populația afectată de dezastre sau alte situații critice, se arată într-un comunicat remis de DSU.

Noua capabilitate aeriană va permite Ministerului Afacerilor Interne să gestioneze eficient misiuni specifice unor scenarii diverse precum cutremure majore, inundații, incendii de vegetație de amploare, accidente colective, situații CBRN, evacuări medicale multiple, transportul echipelor medicale, al echipelor specializate și al materialelor de intervenție, precum și acordarea sprijinului necesar pentru populație.

”Aeronava C-27J Spartan este recunoscută la nivel european pentru fiabilitatea ridicată, versatilitatea operațională, inclusiv prin capabilitatea de a opera de pe piste scurte sau neamenajate. Aceste caracteristici recomandă aeronava pentru misiuni complexe, inclusiv pentru intervenții rapide în zone greu accesibile sau afectate de dezastre, unde timpul de reacție și capacitatea ridicată de transport sunt vitale pentru salvarea de vieți omenești și reducerea impactului asupra comunităților afectate”, precizează sursa citată.