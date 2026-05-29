Doi medici de la Spitalul Judeţean Reşiţa, trimişi în judecată după moartea unui pacient cu pneumotorax

Doi medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa au fost trimişi în judecată de procurori într-un dosar de ucidere din culpă medicală, după moartea unui pacient în vârstă de 60 de ani, internat în anul 2021.

Anchetatorii susţin că bărbatul nu ar fi primit la timp tratamentul necesar pentru o gravă afecţiune pulmonară, iar întârzierea intervenţiei medicale i-ar fi provocat decesul.

Pacient cu pneumotorax sever, internat la Ortopedie pentru fractură de femur

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, primul medic trimis în judecată este o femeie care efectua gardă în cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe în data de 18 aprilie 2021.

Conform procurorilor, pacientul ajunsese la spital cu un pneumotorax stâng sever, asociat cu prăbuşirea aproape completă a plămânului, însă medicul ar fi decis internarea acestuia în secţia de Ortopedie pentru tratarea unei fracturi de femur.

Anchetatorii susţin că decizia ar fi ignorat priorităţile medicale specifice cazurilor de traumă gravă şi prevederile Ordinului 1706/2007 privind managementul urgenţelor medicale.

Procurorii acuză întârzierea tratamentului vital

Cel de-al doilea medic inculpat activa în cadrul secţiei de Ortopedie a Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

Potrivit anchetei, acesta ar fi amânat intervenţia necesară pentru tratarea pneumotoraxului compresiv traumatic, deşi diagnosticul fusese confirmat radiologic.

Procurorii afirmă că drenajul pleural, procedură considerată vitală în astfel de situaţii, ar fi fost întârziat aproape cinci zile, perioadă în care pacientul a rămas cu plămânul colabat.

Această întârziere ar fi dus la apariţia unui edem pulmonar acut de reexpansiune, complicaţie care, potrivit anchetatorilor, a provocat inevitabil decesul pacientului.

Dosar de culpă medicală la Reşiţa

Cei doi medici sunt cercetaţi pentru ucidere din culpă medicală, iar dosarul urmează să fie analizat de instanţă.

Ancheta a fost instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa.