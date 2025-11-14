Anchetatorii fac audieri pe bandă rulantă încă de aseară, imediat după producerea tragediei. Medicul stomatolog și anestezistul au fost deja audiați, pentru a oferi detalii și contextul în care a avut loc intervenția.

În paralel, sunt ridicate și documente medicale ce pot oferi informații suplimentare privind circumstanțele care au dus la producerea tragediei.

Din relatările de până acum există suspiciuni serioase privind necesitatea aplicării unei anestezii totale, în condițiile în care analizele micuței ar fi arătat unele depășiri la anumiți indicatori.

Controverse URIAȘE în cazul fetiței care a murit la stomatologie. Indicatori alarmanți în fișa de analize, de ce medicii au realizat anestezia? – DOCUMENT

Avocatul familiei îndoliate, dar și medicul Tudor Chiuhorariu, au exprimat nemulțumiri și în privința urgenței intervenției dentare, care putea fi efectuată și în altă zi.

Tudor Ciuhodaru, despre cazul fetiție moarte la dentist: „Malpraxisul se îngroapă odată cu pacienții. Acest deces ridică semne de întrebare privind