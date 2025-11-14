„Poate astfel de situații ar fi fost prevenite dacă cele două legi propuse de mine — legea malpraxisului medical și legea malpraxisului instituțional — ar fi fost puse în practică. Din păcate, se pare că malpraxisul se îngroapă odată cu pacienții”, a declarat fostul europarlamentar.

Ciuhodaru explică faptul că astfel de proceduri sunt uneori necesare, inclusiv la pacienți pediatrici, atunci când alte metode nu sunt posibile: „Chiar dacă este vorba despre un copil de 2 ani, analgosedarea este uneori indispensabilă pentru realizarea unor intervenții chirurgicale sau stomatologice complexe.”

Medicul consideră însă că există întrebări legitime privind momentul și condițiile în care procedura a fost efectuată: „Este marele semn de întrebare de ce, în contextul unor analize modificate, o intervenție electivă nu a fost temporizată până la obținerea tuturor avizelor și condițiilor de siguranță.”

El a subliniat și necesitatea dotării complete a cabinetelor private pentru intervenții de urgență: „Nu se știe în ce măsură sunt cabinetele private de stomatologie pregătite pentru o resuscitare cardio-respiratorie completă și ce echipamente au la dispoziție. Poate că și aici trebuie reevaluate standardele.”

Ciuhodaru a cerut Ministerului Sănătății și organizațiilor profesionale să ofere clarificări rapide: „Cazul Pantelimon nu are nici până astăzi o lămurire clară în legătură cu ceea ce s-a întâmplat.”

„Poate astfel de situații ar fi fost prevenite dacă cele două legi propuse de mine — legea malpraxisului medical și legea malpraxisului instituțional — ar fi fost puse în practică. Dar, din păcate, se pare că malpraxisul se îngroapă odată cu pacienții, iar în România sunt foarte puține cazuri soluționate în ceea ce privește un astfel de demers. Nu există niciun fel de intervenție chirurgicală fără niciun risc.

Chiar dacă este vorba despre un copil de 2 ani, este nevoie uneori de această analgosedare pentru intervenții chirurgicale și stomatologice care nu se pot efectua altfel — fie că copilul are o anumită patologie neurologică, fie că există anumite malformații, fie că nu poate fi convins să stea în timpul unei asemenea intervenții.

Este, într-adevăr, marele semn de întrebare de ce, în contextul în care existau niște analize modificate, o intervenție electivă făcută „la rece” nu a putut fi temporizată până când s-au obținut toate avizele și toate condițiile necesare desfășurării fără niciun risc a unei astfel de proceduri.

Anestezistul, din câte am înțeles, era unul pediatru, cu experiență, care a mai efectuat astfel de intervenții. Lucrurile ar fi trebuit să decurgă fără probleme, dar există întotdeauna riscul ca depresia respiratorie, convulsia, bradicardia sau hipotensiunea să se instaleze în cursul unor astfel de manevre, iar în aceste condiții, resuscitarea trebuie făcută imediat.

De ce a fost temporizată intervenția SMURD-ului? Este greu de spus, dar poate, în momentul respectiv, echipa încerca salvarea pacientului prin manevrele de resuscitare. Din punctul meu de vedere, un anestezist este un medic extrem de competent, care ar trebui să aibă toate aceste proceduri bine stăpânite.

Nu se știe în ce măsură sunt dotate cabinetele private de stomatologie pentru a efectua o resuscitare cardio-respiratorie completă și ce aparatură există în astfel de spații. Poate și aici ar trebui reevaluate lucrurile, astfel încât, chiar și în situații extrem de rare, să existe maximum de aparatură pentru a asigura o bună desfășurare a intervenției și o reacție eficientă în cazuri critice.

Mi-aș dori și din partea Ministerului Sănătății, dar și a organizațiilor profesionale, o clarificare rapidă într-un astfel de moment. Cazul Pantelimon nu are nici până astăzi o lămurire în legătură cu ceea ce s-a întâmplat.”, a declarat Tudor Ciuhodaru la Realitatea PLUS.