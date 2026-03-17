Scandal la dezbaterea bugetului Ministerului Transporturilor. USR și PNL, atacuri în rafală la adresa ministrului Ciprian Șerban

Scandal de proporții la dezbaterea bugetului Ministerului Transporturilor. PNL și USR au coalizat și l-au pus la zid ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Deși cutuma prevede două întrebări per grup parlamentar, Claudiu Năsui i-a adresat mai multe întrebări șefului de la Transporturi în timp ce președinta de ședință, liberala Gabriela Horga, i-a permis să continue, ba chiar a insitat că ministrul trebuie să îi răspundă rezistului, ceea ce a amplificat tensiunea în sală și a atras critici din partea altor membri ai comisiei, care s-au declarat consternați de abuzul făcut de cei doi.

Claudiu Năsui: Eu aș vrea să vă pun o întrebare pe care am adresat-o și în scris ministerului și la care mi-a fost refuzat un răspuns, motiv pentru care ne judecăm și în instanță, și anume: în perioada în care Guvernul pregătea tăierea veniturilor și cele mai mari creșteri de taxe pe care le-a văzut, ați dat, la un moment dat, anul trecut, o permisiune pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație din Compania de Aeroporturi să-și crească indemnizația lunară la 70.000 de lei pe lună? Aș vrea să-mi confirmați dacă informația aceasta este adevărată, pentru că ei totuși au făcut asta și au spus că au avut permisiunea de la minister, dar n-am reușit să obțin încă documentul de la dumneavoastră oficial.

Ministrul Transporturilor : Nu, nu am dat această permisiune! În timpul mandatului meu nu a crescut nicio indemnizație a membrilor din consiliu.

Claudiu Năsui : Dar înainte de mandatul dumneavoastră a fost dată?

Ministrul Transporturilor : Ați întrebat dacă am dat, v-am răspuns că nu am dat.

Claudiu Năsui: Ministerul pe care îl conduceți oficial, instituția, a dat această permisiune?

Ministrul Transporturilor: Domnule Năsui, v-am răspuns la întrebare, nu am dat!

La un moment dat, rezistul a fost întrerupt de un membru al comisiei, care i-a atras atenția că „nu e o audiere de ministru”. Însă Năsui a continuat să îl torpileze cu întrebări pe șeful de la Transporturi.

Claudiu Năsui: Domnul reprezintă o instituție, nu a venit în persoană fizică aici, instituția a dat această permisiune?

Din nou, rezistul a fost întrerupt de un alt membru al comisiei care l-a întrebat: La Radu Miruță i-ai pus vreo întrebare? La Miruță ai fost liniștit.

Președinta de ședință: Vă rog, domnule Năsui, continuați întrebarea și apoi...

Claudiu Năsui: Întrebarea mea este foarte clară, instituția dumneavoastră a dat permisiunea acestui CA să-și mărească indemnizațiile neexecutive la 70.000?

Președinta de ședință: Se referă la mandatul AGA, domnule ministru, adică e foarte simplu: ministrul semnează mandatul AGA. Răspunsul este clar: da sau nu?

Ministrul Transporturilor: Domnule Năsui sau doamna președintă, cui vreți să mă adresez? Eu vă pot răspunde pentru ce am făcut sub semnătura mea și m-ați întrebat dacă, în timpul mandatului meu, am dat această permisiune. (...)

Oficialul a fost întrerupt de un alt membru al comisiei care i-a atras atenția deputatei liberale Gabriela Horga: ”Doamna președinte, cutuma e două întrebări per grup parlamentar”

Președinta de ședință: Răspundeți la întrebare, domnule ministru, și apoi trecem la alți colegi, că mai sunt întrebări.

Ministrul Transporturilor: Este a treia oară când vă spun că am răspuns la întrebare.