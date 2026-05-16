Un asteroid uriaș va trece foarte aproape de Pământ. Cercetătorii urmăresc atent traiectoria

Un asteroid de mari dimensiuni, considerat capabil să provoace distrugeri majore în cazul unui impact, se apropie de Pământ în următoarele zile, iar specialiștii din domeniul astronomiei monitorizează atent evoluția acestuia. Obiectul spațial, denumit 2026 JH2, a fost descoperit recent, lucru care a atras atenția cercetătorilor și a stârnit îngrijorări privind detectarea tardivă a unor astfel de corpuri cerești.

Potrivit estimărilor făcute de astronomi, asteroidul are un diametru cuprins între 16 și 35 de metri și va trece la aproximativ 90.000 de kilometri de planeta noastră. La nivel cosmic, această distanță este considerată extrem de mică, fiind echivalentă cu aproximativ un sfert din distanța dintre Pământ și Lună.

Ce spun experții despre asteroidul 2026 JH2

Oamenii de știință susțin că asteroidul nu reprezintă un pericol imediat pentru Terra și că nu există risc de coliziune în următorul secol. Cu toate acestea, apropierea neobișnuită și faptul că obiectul a fost detectat relativ târziu ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor în apărare planetară.

Asteroidul se deplasează cu o viteză de peste opt kilometri pe secundă, iar experții avertizează că, în cazul în care un astfel de corp ceresc ar intra în atmosfera Pământului, ar putea provoca pagube regionale importante.

Comparat cu meteoritul care a explodat deasupra Rusiei

Cercetătorii amintesc de incidentul produs în anul 2013 la Chelyabinsk, în Rusia, când un meteorit a explodat în atmosferă și a provocat o undă de șoc uriașă. Deflagrația a fost estimată ca fiind de aproximativ 30 de ori mai puternică decât bomba atomică de la Hiroshima și a rănit peste 1.500 de persoane.

Specialiștii spun că astfel de evenimente demonstrează cât de importantă este monitorizarea permanentă a obiectelor din apropierea Pământului.

NASA avertizează că mii de asteroizi periculoși nu au fost încă descoperiți

Reprezentanții NASA atrag atenția că există încă numeroși asteroizi capabili să provoace distrugeri locale sau regionale și care nu au fost identificați până acum.

Kelly Fast, expert în apărare planetară, a declarat că agenția spațială americană încearcă în continuare să localizeze aproximativ 15.000 de corpuri cerești considerate potențial periculoase.

Potrivit specialiștilor, aceste obiecte nu ar putea distruge planeta, însă impactul lor ar putea avea consecințe devastatoare asupra unor regiuni întinse.

În prezent, comunitatea științifică lucrează la dezvoltarea unor soluții pentru devierea asteroizilor. Misiunea DART, realizată de NASA în 2022, a demonstrat că traiectoria unui asteroid poate fi modificată, însă experții recunosc că omenirea nu dispune încă de un sistem complet pregătit pentru o situație de urgență reală.