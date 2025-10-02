Ce riscuri aduce asteroidul 2024 YR4

Asteroidul are un diametru de aproximativ 67 de metri, dimensiune suficientă pentru a fi considerat un „distrugător de orașe” dacă ar lovi Pământul. Impactul asupra Lunii nu ar provoca distrugeri majore, dar ar genera un nor de fragmente mult mai dens decât nivelurile normale. Aceste resturi reprezintă un risc serios pentru sateliți, nave spațiale și echipaje aflate în orbita Pământului, deoarece pot provoca coliziuni cu viteză mare.

Soluții de intervenție analizate de oamenii de știință

Cercetătorii iau în calcul două abordări principale:

Explozii nucleare pentru distrugerea sau fragmentarea asteroidului; Devierea traiectoriei prin impact controlat sau alte tehnologii de manipulare gravitațională.

Totuși, folosirea armelor nucleare este extrem de riscantă: un impact insuficient ar putea fragmenta asteroidul, creând un câmp și mai periculos de resturi cosmice, explică Julie Brisset, expert spațial din Florida.

