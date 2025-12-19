Finalul de an mută accentul pe prudență, în special în zona financiară, dar și pe gestionarea emoțiilor care ies mai ușor la suprafață în această perioadă. Nu este un timp al riscurilor, ci al strategiilor bine gândite, al stabilirii unor obiective realiste și al deciziilor asumate, care pot deveni fundația unui început de an mai echilibrat.

Berbec

Această perioadă de decembrie va începe pentru voi cu drumuri, cu o comunicare intensă și cu negocieri pentru obiective ale unui viitor apropiat. Veți fi dinamici, hotărâți și responsabili, cu multă empatie față de alții. Deschiderea voastră și faptul că vă veți exprima prea direct va deranja pe unii, motiv numai bun pentru izbucnirea de conflicte.

Financiar, aveți tendința de a cheltui mult și nu e indicat. Amânați achizițiile costisitoare, căci perioada este mai curând favorabilă planificării, nu aplicării în practică. Faceți strategii, stabiliți obiective pe termen lung, socializați și negociați! Va trebui să vă supuneți și unor reguli, așa că mulți dintre voi vor prefera să lucreze de la distanță sau individual.

Energiile de Lună Nouă evidențiază două probleme:realizarea obiectivelor dacă ele sunt conforme cu realitatea, și reînnoirea experienței și cunoștințelor pentru a vă adapta schimbărilor care bat la ușă.

Taur

Nici nu v-ați dezmeticit bine, că săptămâna vine cu tot felul de situații și conjuncturi în care veți fi nevoiți să luați decizii rapide de schimbare. Dacă ele vor fi bune, vă pot propulsa pe noi culmi profesionale. Implicarea în noi proiecte interesante, noile idei de afaceri, plus dinamismul care oricum vă caracterizează, v-ar putea conduce la construirea unei baze solide. Deocamdată, orientați-vă pe reactivarea unor proiecte mai vechi ar putea să dea roade! Atenție la reacțiile pripite de vineri, pentru că ele ar putea declanșa val după val de obstacole! Puneți frână impulsivității, dacă nu vreți să vă treziți în gura lupului! Iar lupul ar putea fi de la partener, la părinți ori chiar la șefi. Să nu vă fie teamă să vă asumați mai multă responsabilitate și să lucrați asupra voastră, pentru că toate eforturile vor fi răsplătite!

Luna Nouă din 20 decembrieva ajuta la întărirea structurii și ordinii în viața multora dintre voi. Va trebui să deveniți mai organizați și concentrați pe atingerea obiectivelor comune cu ale unor parteneri.

Gemeni

Vine o perioadă în care prioritară va trebui să fie sănătatea, iar pentru asta e nevoie să vă acordați atenție mai mult ca în ultima vreme. Faceți analize medicale, nu neglijați simptomele organismului! Adoptați un regim de viață sănătos, din care să nu lipsească pauzele, mesele regulate și mișcarea fizică.

Până pe 22, vă ocupați de finalizarea proiectelor vechi, de îndeplinirea conștiincioasă a obligațiilor, ceea ce poate aduce o mare satisfacție morală. Dar o să vă și consolidați poziția la locul de muncă, o să vă demonstrați abilități organizatorice și o să câștigați putere și influență în echipă. Poate veți primi oferte tentante, iar unii dintre voi chiar vor dori și vor putea să-și organizeze propria afacere.

În perioada 23 –24 va fi mai dificil să faceți acest lucru, deoarece situația se va schimba. Oamenii vor fi mai puțin amabili, mai nervoși, ceea ce va afecta și starea voastră de spirit, inclusiv calitatea de comunicare.

Rac

E o săptămână în care pot apărea bune rezultate, doar cu mult efort și multă muncă. În acest sens, această perioadă a ultimei luni din an se poate dovedi a fi una pozitivă doar pentru planificare și pentru afaceri care vizează viitorul, pentru consolidarea relațiilor în echipă sau a oricărei forme de cooperare. Primele 3-4 zile primiți suport de la Jupiter, planeta de ceva vreme-n zodia voastră. După care, se modifică alte tipare energetice și începeți să fiți provocați din alte domenii.

Calmul și relaxarea se vor instala, lăsând în urmă ceea ce v-a produs stres pe parcursul anului. Semnarea acordurilor oficiale vor contribui la dezvoltare și stabilitate în continuare. Altfel, a vă lăsa dominați de instincte și sentimente, ar conduce la pierderi. Nu vă lăsați provocați și nici nu acționați pe baza stărilor emoționale, ci curățați-vă mintea de gândurile inutile!

Leu

Va fi o perioadă în care primele 3 zile vă veți axa pe zona financiară, dar trebuie să munciți din greu dacă vreți rezultate bune să reușiți să achitați datorii. Poate unii vor decide să-și schimbe locul de muncă cu unul mai promițător, alții se vor gândi să caute surse suplimentare de venit. Ideea e că decembrie este de succes pentru planificarea de investiții pe termen lung.

Dacă aveți economii puse deoparte, vă puteți gândi chiar să începeți propria afacere, perioada pentru aceasta este optimă analizei. Doar că achizițiile inutile nu sunt binevenite, rezultatul ar putea fi cu pierderi financiare sau, pe fondul unor astfel de achiziții, există o probabilitate mare de conflicte cu cei dragi.

De dragul valorilor materiale, veți fi gata să mutați munții din loc. Chiar puteți face asta căci, munca activă va ajuta la îmbunătățirea situației financiare, iar intuiția dezvoltată va ajuta la conectarea în afaceri.

Fecioara

Ar trebui în continuare să vă așteptați la rezistență și opoziție a altora din cercul apropiat, în special dacă-s membri ai familiei. Tot opoziții ori judecăți nedrepte vă așteaptă și în ceea ce privește ideile și opiniile voastre în viața intimă sau referitor la finanțele comune. Dacă știți la ce să vă așteptați, puteți reacționa la astfel de situații cu mai multă conștiință, calm și înțelepciune. Când vine vorba de dragoste, artă și estetică, plăceri, perioada e propice. Se îndreaptă lucrurile în direcția dorită.

Profesional, dacă simțiți că trebuie luate măsuri acolo, nu ezitați să lucrați la un plan în această direcție. Atenție că Venus nu vă facilitează câștiguri, ci poate cheltuieli pentru casă. Dacă ceva nu merge bine în familie, ar fi cel mai bun moment pentru a vorbi despre asta, chiar dacă primul impact al persoanelor implicate va fi de negație. Trebuie să profitați de așezarea astrală, pentru a lămuri cu taxele și cheltuielile comune.

Balanța

Nivelul energiei va fi destul de acceptabil, astfel încât puteți păstra sănătatea bună și o dispoziție psiho-emoțională care să permită să acționați în deplină forță, să vă atingeți obiectivele, iar unii chiar să vă schimbați decisiv viața. O să vă revizuiți planurile, obiectivele și atitudinile, o să vă schimbați obiceiurile și veți încerca imagini și stil de comportament complet diferite.

Trebuie să ascultați de sentimentele și intuițiile voastre, căci ele ajută să nu fiți înșelați de ceilalți, să înțelegeți motivația acțiunilor lor, mai ales a acelora care-s împotriva voastră.

Este și o perioadă favorabilă pentru călătorii scurte, întâlniri și negocieri în care veți putea demonstra calitățile de lider,experiența și profesionalismul vostru. Datorită talentului organizatoric, unii vor putea găsi noi modalități de a atrage capital și oameni cu gânduri similare, cu același tip de planuri și aceleași intenții cu ale voastre. Prin urmare, multe dintre ideile care vor reînvia acum, vor fi dezvoltate pe tot parcursul anului viitor.

Scorpion

Aveți deschidere să vă redecorați casa, să o înfrumusețați așa cum vă place vouă, să primiți cu căldură oameni dragi ori chiar să câștigați venituri suplimentare muncind de acasă. Sau nu-i exclus să fiți nevoit a găsi metode de a îmbunătăți relațiile cu familia.

Financiar, vă descurcați, dar o veți face și mai bine dacă veți apela la un specialist, dacă veți solicita asistență profesională. Plusuri pe care să le puneți în cont de economii nu vor fi căci acum pentru voi banul o să circule des, deci și cheltuielile se măresc uneori surprinzător. Să zic eu că vă sunt benefice speculațiile, dar ele să conțină investiții mici. Și să nu amestecați prietenii cu banii.

La job, este important să duceți problemele până la capăt, prioritar, și să încercați să nu acceptați sarcini care nu sunt în puterea voastră de rezolvare. Intuiția vă va spune unde este necesar să manifestați perseverență și unde, dimpotrivă, merită să mergeți cu valul.

Săgetător

Ceața continuă să crească în jurul vostru, în așa fel încât în primul rând ușor puteți fi înșelați ori vă amăgiți singur. Un partener de afaceri, soțul/ soția, copilul, un angajat bancar, oricare poate profita cu ușurință de neglijența voastră și vă poate minți sau vă poate induce în eroare, lucru care vă provoacă.

Chiar și plata pentru achiziții sau servicii prin intermediul Internetului în acest moment poate fi o afacere riscantă datorită neatenției. Încercați, de asemenea, să limitați utilizarea alcoolului, drogurilor, medicamentelor psihotrope, deoarece sub influența lor nu vă puteți aminti nici măcar ce ați spus sau ați făcut. Dacă nu, urmăriți anturajul copiilor.

Nu ar trebui să vă ocupați deloc de chestiuni financiare și să începeți o afacere nouă, vă sfătuiesc astrologii. Utilizarea informațiilor neconfirmate poate duce la erori și acuzații grave, deci luați-vă timp de gândire înainte de o decizie.

Capricorn

Vă faceți planuri de a menține pasiunea în relații. Arta seducției vă interesează și vă menține atenția îndreptată către proceduri de înfrumusețare, către ce ați putea face pentru a vă îmbunătăți aspectul fizic. Nu pare să vă intereseze foarte mult costul dar nici nu sunteți ușor de păcălit.

Baza materială va fi cât de cât stabilă. Totuși, nu este momentul până pe 22 să pariați pe acțiuni de construire a capitalului și nici să investiți. Mai bine să vă concentrați asupra economisirii banilor și gestionării lor mai cu simț de răspundere. Nu vă implicați în aventuri dacă nu doriți să pierdeți.

Abia după 22 vine calmul energetic și pot apărea perspective bune în domeniul câștigurilor. Succesul va fi posibil datorită dezvoltării voastre armonioase, a ideilor, a creativității și muncii. Veți deveni mai puternici din punct de vedere moral și spiritual, veți avea chiar talentul de a da sfaturi și ajutor altora.

Sfera emoțională se activează, veți deveni deschiși și prietenoși, iar relațiile vor deveni profunde și puternice, motiv perfect de mulțumire. Puteți călători sau vă puteți gândi la mici modificări acasă.

Medical, nu ignorați sănătatea! Aveți grijă de voi, de cei dragi și chiar de animalele de companie.

Vărsător

Munciți în continuare din greu, și la serviciu, și acasă, căci obligațiile și responsabilitățile apasă și de-abia le faceți față. Se poate lua în discuție inclusiv o deplasare lungă la apariția unor noi informații. Grijă, căci aveți tendința de a le înțelege doar la nivel superficial! Oricum aveți nevoie de o pauză pentru reîncărcarea bateriilor.

Cu cei apropiați din familie, se pare ca totul e calm, iar dacă aveți câteva tensiuni ele apar și dispar în neant și-s legate de bani. Cât de relația cu rudele mai îndepărtate referitor la chestiuni vechi, oricum le știați și nu-s o noutate. Doar că dialogul se poate isca din senin.

În casa voastră trebuie să investiți în continuare pe 19,20, ca să o puneți la punct pentru sărbători. Dar rezultatele tot nu vin imediat, ci mai durează până terminați ce v-ați propus acolo. Deși investițiile necesare sunt mai mari decât în zile obișnuite, la finalul lor constatați că a meritat să depuneți efortul ăsta. Toată înfrumusețarea și modificările care au loc acasă, vă vor aduce bucurie și fericirea familiei.

Pești

Dacă veți ști cum să stabiliți obiectivele și prioritățile, săptămâna va fi bună. Vă puteți asuma riscuri, dar fără să vă pierdeți capul și verificând bine de tot informațiilelegate de carieră.

Îndrăzneala excesivă și acceptarea unor provocări inutile pot duce la faptul că angajamentele asumate nu vor fi apreciate în mod corespunzător de alții. Ar trebui să dați dovadă de răbdare, rămânând în același timp perseverenți. Iar în grupuri sau pe rețelele de socializare ar trebui să monitorizați cu atenție declarațiile și comentariile, deoarece ele pot declanșa tensiuni. Dorința de schimbări, de implementare a planurilor planificate pe termen lung va crește. Atenție, o oarecare intoleranță și hotărâre grăbită v-ar putea împinge la acțiuni pripite.

A doua parte din săptămână vine cu schimbări și e nevoie de efort ca să nu ratați oportunitățile. Proiectele noi pot să nu fie viabile sau să conțină potențiale pericole și erori ascunse. Nu le definitivați deocamdată!

