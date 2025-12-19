„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul lui uriaș și de îmbrățișările lui, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… OK. Ca atunci când Felix a murit. Mi-am pierdut și mama, iar acest «și» doare cumplit”, a scris Mihaela.

Vedeta mărturisește că pierderile succesive au lovit-o cu o brutalitate greu de imaginat: „Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați prea șocant, prea repede, prea tragic, prea devreme, unul după altul… Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi accepta orice provocare îmi aruncă viața.”

Mihaela Rădulescu a dezvăluit și că mama ei nu era bolnavă, însă ar fi cedat sub presiunea emoțională a ultimelor luni: „Mama mea extraordinară nu era bolnavă, doar a suferit prea mult din cauza a tot ce am trăit eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai rezistat. Mamele bune, iubitoare, oneste vor simți întotdeauna durerea copiilor lor… dublu.”

Vedeta a ținut să le mulțumească medicilor de la Spitalul Elias, unde mama ei a fost internată în stare critică: „Vreau să spun un mare MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut atât de mare grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa de Neurologie. Dr. Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atât de mult timp pentru că este pur și simplu cel mai bun medic. Sunteți îngeri, toți.”

Mihaela a povestit că a stat zilnic la căpătâiul mamei sale: „Am petrecut în fiecare zi cât am putut alături de mama mea și a fost atât de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este durerea adevărată.”

În final, vedeta a transmis un mesaj de adio sfâșietor: „Mama mea dragă și frumoasă, odihnește-te în pace. Ai fost cea mai bună mamă și bunică, ai fost o profesoară iubită de atâtea generații, ai fost inspirația mea mereu. Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata pentru mine acolo sus…”

Mihaela Rădulescu a anunțat că va reveni treptat la activitățile sale publice, însă a subliniat că „unele vremuri întunecate nu au nevoie de public”.