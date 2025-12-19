Potrivit declarațiilor sale, cei doi nu avuseseră nicio relație înainte de seara concertului, iar acel moment a fost primul și singurul sărut.

Ce a transmis Kristin Cabot?

Mai mult decât atât, Kristin Cabot susține că s-a confruntat cu urmări serioase după incident, precum pierderea carierei, destrămarea relațiilor profesionale, amenințări cu moartea și o presiune constantă care i-a afectat copiii.

În acest context, femeia a declarat: "Poți face greșeli și poți da rău de tot cu bâta-n baltă. Dar nu trebuie să fii amenințat cu moartea pentru ele.”

Femeia a fost surprinsă la un concert Coldplay în brațele șefului său în iulie 2025. Imaginile au devenit virale și au declanșat un val global de reacții și ironii.