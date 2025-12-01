Smaranda Gheorghiu, prima femeie acre a călătorit la Polul Nord

Smaranda Gheorghiu, născută în 1857, nepoata scriitorului Grigore Alexandrescu, a fost prima femeie din lume care a călătorit spre Polul Nord. Era pasionată de călătorii, iar în anul 1904 a întreprins o călătorie până la Capul Nord. Aceasta a fost cunoscută și ca Maica Smara. A militat activ pentru mișcarea feministă, a fost publicistă, scriitoare și a făcut versuri pentru copii.

Sarmiza Bilcescu-Alimănişteanu este prima femeie doctor în drept

Sarmiza Bilcescu-Alimănişteanu este prima femeie doctor în drept din lume și prima femeie avocat din România și din Europa. S-a născut în anul 1867, iar în anul 1890 a obținut un doctorat în drept, cu teza “Condiția juridică a mamei”. La acea vreme accesul femeilor în acest domeniu era aproape de neconceput, ea prin munca, demersurile, acțiunile și personalitatea ei a ajutat la emanciparea femeii, deschizând noi drumuri.

Marta Trancu-Rainer, prima femeie chirurg din România

În anul 1875, la Târgul Frumos, Iași, s-a născut Marta Trancu-Rainer, prima femeie chirurg din România. În anul 1935 a fost aleasă membru a Academiei de Medicină şi membru de onoare a Societăţii de Biologie din Bucureşti. În timpul Primului Război Mondial a fost medic militar și a făcut intervenții chirurgicale și a fost mobilizată cu gradul de maior. A condus trei spitale militare: Spitalul Colțea, Spitalul Școlii de Poduri și Șosele și Spitalul de Chirurgie care era instalat în Palatul Regal.

Elisa Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer din lume

Prima femeie inginer din lume a fost românca Elisa Leonida Zamfirescu. A absolvit ingineria la Berlin în anul 1912. S-a născut la Galați în 1887. A fost ingineră inventatoare, șefă a institutului geologic din România, membru a Asociației Generale a Inginerilor din România și membră a Asociației Internaționale a Femeilor Universitare.

Virginia Haret, prima femeie arhitect din România

Prima femeie arhitect din România , Virginia Haret, este și prima femeie din lume care a a juns la gradul de arhitect inspector general. S-a născut în anul 1894 și a fost căsătorită cu fiul lui Spiru Haret. Și-a luat licenţa la Şcoala de Arhitectură din Bucureşti şi la Academia de Arte Frumoase, iar numeroase edificii din București ce pot fi văzute și astăzi îi poartă semnătura. În anul 1981 a fost recunoscută ca prima femeie arhitect din lume de către Congresul XVI de Istorie a Ştiinţei.

Ana Aslan, medicul care a inventat o formula antiîmbătrânire a pielii

Ana Aslan, supranumită Savanta care a învins bătrânețea, una dintre cele mai cunoscute personalități feminine din România, s-a născut în 1897, la Brăila. A fost prima femeie medic din lume ce a inventat o formulă ce previne îmbătrânirea pielii. Pionieră a studiului gerontologiei, a descoperit beneficiile procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă. Astfel, primul medicament făcut anume să întârzie procesul de îmbatrânire, Gerovital H3, a fost elaborat între anii 1946 și 1956, de Prof. Dr. Ana Aslan și școala sa, după numeroase cercetări clinice și experimentale. A înființat în 1952, cu ajutorul doctorului Parhon, Institutul de Geriatrie din București, primul din lume de acest profil. A fost director al acestui institut până în anul când a murit, 1988.

Smaranda Brăescu, prima femeie parașutist din România

Cea mai cunoscută femeie aviator din România este și rămâne Smaranda Brăescu. S-a născut în 1897 în județul Galați. A fost prima femeie parașutist, cu brevet, din România. În 1931 a devenit campioană europeană la paraşutism și în 1932 campioană mondială cu recordul de 7.200 metri, la Sacramento în SUA. A activat ca pilot în celebra Escadrilă Albă de avioane sanitare în timpul celui de-al II–lea Război Mondial.

Sofia Ionescu-Ogrezeanu, prima femeie neurochirurg din lume

Sofia Ionescu-Ogrezeanu este prima femeie neurochirurg din lume. Născută la Fălticeni, în anul 1920, într-o familie modestă, a absolvit Facultatea de Medicină în 1945 și a lucrat în timpul facultății la Spitalul Nr.9. S-a hotărât să urmeze specializarea de neurochirurg, după ce a salvat viața unui copil în timpul războiului, operându-l.

Simona Măierean, prima femeie pilot de supersonic din România

Prima femeie pilot de supersonic din România este Simona Maierean, născută în Comănești, Suceava, în 1984. Ea a scris istorie în 2009, când a zburat la manșa unui supersonic, cu o lună înainte să împlinească 25 de ani.