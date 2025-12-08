Una dintre regulile impuse copiilor a atras însă atenția publicului: aceștia nu aveau voie să folosească numele „Gates” în mod oficial până când nu ajung în liceu.

Copii crescuți fără privilegii exagerate

În timp ce mulți părinți își doresc să le ofere copiilor un start facil în viață, Bill și Melinda Gates au mers în direcția opusă. Ei au dorit ca tinerii să aibă o copilărie cât mai normală și să nu se bazeze pe renumele sau resursele financiare ale părinților. Decizia de a le restricționa folosirea numelui de familie până la adolescență a fost parte din acest plan.

Obiectivul? Să îi protejeze de statutul special pe care l-ar fi primit automat datorită averii uriașe a familiei și să îi încurajeze să se formeze ca indivizi independenți.

Educație bazată pe valori, nu pe bani

Cuplul Gates a pus mereu accentul pe dezvoltarea unor valori solide: disciplină, simțul responsabilității și respect pentru munca depusă. Potrivit apropiaților, Bill și Melinda au dorit ca cei trei copii să înțeleagă că succesul nu vine din privilegii, ci din efortul personal.

„Așteptări normale” și „responsabilități normale” – acestea au fost principiile după care au fost crescuți copiii Gates, în ciuda imensei averi ce i-ar fi putut transforma în copii super-răsfățați.

Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială

Pe lângă dezvăluirile legate de viața personală, Bill Gates continuă să atragă atenția și prin opiniile sale legate de tehnologie. Într-o postare recentă pe blogul său, acesta a avertizat că inteligența artificială ar putea atinge un nivel de autonomie periculos dacă este folosită fără control.

El subliniază că sistemele bazate pe GPT vor deveni tot mai capabile să preia sarcini complexe, comparându-le cu „un lucrător virtual” care poate asista în numeroase domenii. Gates crede că unul dintre sectoarele care vor beneficia cel mai rapid de pe urma acestor tehnologii este cel medical, unde IA ar putea simplifica birocrația și optimiza timpul personalului.

„Este posibil ca, la un moment dat, inteligența artificială să devină suficient de puternică încât să-și stabilească propriile obiective”, avertizează magnatul.