"Începând de mâine seară redevin moderator TV, Anca Alexandrescu, pentru că trebuie să-mi țin promisiunile față de miile de bucureșteni cu care m-am întâlnit în această săptămână. Am obligația să mă reîntorc și să fac ceea ce am promis, pentru a ne putea recupera țara", a afirmat Alexandrescu.

„Mă bucur că au existat trădători în rândul suveraniștilor, pentru că au fost trădați, iar astfel s-a separat grâul de neghină," a mai afirmat jurnalista Realitatea Plus.

Încă de aseară, candidata plasată pe locul doi a precizat că nu renunță la calea suveranistă și nici la misiunea de a apăra interesele românilor, pentru că săptămânile de campanie electorală i-au arătat câte probleme și câtă suferință există în rândul bucureștenilor.

În discursul de duminică seară, Anca Alexandrescu a mai afirmat că românii nu mai au încredere în clasa politică după anularea alegerilor, acesta fiind motivul pentru care prezența la vot în București a fost cea mai mică de până acum.