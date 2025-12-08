Anca Alexandrescu a făcut anunțul care detonează scena politică: De mâine seară redevin moderator la Televiziunea Poporului, la Culisele Statului Paralel - VIDEO

Anca Alexandrescu a făcut anunțul care detonează scena politică: De mâine seară redevin moderator la Televiziunea Poporului, la Culisele Statului Paralel - VIDEO

Candidata suveranistă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a obținut un scor excepțional la alegerile pentru Primăria Capitalei, va devoala planul care aruncă în aer scena politică. După rezultatul excepțional la alegerile pentru Primăria Generală, Anca Alexandrescu a anunțat că de marți seară redevine moderatoarea emisiunii care a consacrat-o, "Culisele statului paralel".

"Începând de mâine seară redevin moderator TV, Anca Alexandrescu, pentru că trebuie să-mi țin promisiunile față de miile de bucureșteni cu care m-am întâlnit în această săptămână. Am obligația să mă reîntorc și să fac ceea ce am promis, pentru a ne putea recupera țara", a afirmat Alexandrescu.

„Mă bucur că au existat trădători în rândul suveraniștilor, pentru că au fost trădați, iar astfel s-a separat grâul de neghină," a mai afirmat jurnalista Realitatea Plus.

Încă de aseară, candidata plasată pe locul doi a precizat că nu renunță la calea suveranistă și nici la misiunea de a apăra interesele românilor, pentru că săptămânile de campanie electorală i-au arătat câte probleme și câtă suferință există în rândul bucureștenilor.

În discursul de duminică seară, Anca Alexandrescu a mai afirmat că românii nu mai au încredere în clasa politică după anularea alegerilor, acesta fiind motivul pentru care prezența la vot în București a fost cea mai mică de până acum. 