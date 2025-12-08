Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a reorganizat 100 și 442 în zona aeroportului.

"Începând cu data de 8 decembrie 2025, de la ora 9:00, va fi restricționat total traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul \"Plecări\", respectiv, de ieșire din terminalul \"Sosiri\", iar transportul public din incinta aeroportului va fi reorganizat pe o arteră nouă, amenajată de constructor, prin dezafectarea unor locuri de parcare din vecinătatea clădirii aeroportului", se arată într-un comunicat.

În aceste condiții, autobuzele liniilor 100 și 442 vor circula în ambele sensuri pe noua arteră, ce va fi semnalizată cu balize direcționale.

Totodată, stațiile de la terminalul "Plecări" vor fi relocate pe prima bandă de lângă clădirea aeroportului.