Senatorul Ninel Peia i-a criticat dur pe „suveraniștii vopsiți” care au refuzat să semneze documentul. „Numele lui Gigi Becali nu apare pe lista semnatarilor moțiunii de cenzură, nici ale parlamentarilor de la SOS și POT. Toți au refuzat să voteze această moțiune de cenzură, fără a explica de ce”, a spus Peia, arătând cu degetul spre cei care, în opinia sa, „se ascund în spatele suveranismului, dar nu au curajul să lupte pentru popor.”

Anca Alexandrescu a devenit un model politic

Pe de altă parte, Peia a ținut să laude scorul obținut de Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Generală și, în special, faptul că i-a înfrânt pe reprezentanții PSD și AUR. „România reală nu mai este în lumea politică, ci în rețelele sociale. Anca Alexandrescu a reușit să-i unească pe toți suveraniștii. A dat dovadă de demnitate și a renunțat la orgolii pentru a merge alături de ceilalți, iar împreună au reușit să dea o palmă sistemului. Chiar dacă nu a câștigat pe deplin lupta cu sistemul, fenomenul ‘Anca Alexandrescu’ este deja o lecție politică și un model de curaj și consecvență”, a declarat senatorul.

Peia a avertizat că miercuri, odată cu dezbaterea legilor justiției la CCR, PSD nu mai are altă variantă decât să voteze moțiunea: „Dacă nu o face, va deveni un partid de butonieră al sistemului. Tot sistemul a luptat cu toate forțele împotriva Ancăi Alexandrescu, pentru că ea i-a unit pe toți suveraniștii. Ea a demonstrat că politica poate fi făcută cu demnitate și cu respect față de români.”