Sindicatul Europol acuză conducerea Poliției Române că a încălcat legea. Funcția de director al Direcției Transporturi, vacantă de peste 5 ani

Sindicatul Europol lansează noi acuzații la adresa conducerii Poliției Române, susținând că instituția a încălcat prevederile legale prin neorganizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director al Direcției de Poliție Transporturi, post rămas vacant de mai bine de cinci ani.

Sindicatul Europol: Conducerea Poliţiei Române a încălcat legea

Potrivit sindicaliștilor, situația a început după pensionarea chestorului de poliție Nicu Dragoș, la data de 1 septembrie 2021. De atunci, funcția de conducere ar fi fost ocupată doar temporar, prin împuterniciri succesive sau ar fi rămas complet vacantă pentru perioade lungi.

Europol a prezentat și o cronologie a situației din cadrul Direcției de Poliție Transporturi, susținând că au existat mai multe perioade în care instituția nu a avut un director desemnat oficial.

Conform datelor publicate de sindicat, între septembrie 2021 și octombrie 2022 postul ar fi rămas vacant fără desemnarea unui ofițer care să exercite atribuțiile funcției. Ulterior, în octombrie 2022, comisarul-șef Marian Buda a fost împuternicit pentru șase luni, mandat care a fost prelungit până în octombrie 2023.

Însă, potrivit Europol, împuternicirea acestuia s-a încheiat înainte de termen, după apariția unor acuzații formulate de DNA pentru fapte asimilate corupției, moment în care acesta și-ar fi dat demisia din sistem.

Sindicaliștii mai susțin că, după plecarea acestuia, funcția a rămas din nou neocupată timp de aproximativ un an și jumătate, până în ianuarie 2025, când ar fi fost dispusă o nouă împuternicire temporară.

Europol afirmă că actuala conducere a Poliției Române nu a respectat obligațiile prevăzute de lege privind organizarea concursului pentru ocuparea postului.

Sindicatul invocă articolul 27^16 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, care prevede că împuternicirea pe funcție poate fi acordată pentru maximum șase luni și prelungită o singură dată pentru încă șase luni, perioadă în care organizarea concursului devine obligatorie.

„Conducerea Poliției Române a încălcat legea. A refuzat organizarea și desfășurarea concursului, deși avea această obligație”, au transmis reprezentanții Europol.

Sindicaliștii ridică și problema răspunderii administrative pentru neaplicarea prevederilor legale, întrebând public cine răspunde pentru neîndeplinirea unei obligații stabilite expres prin lege.

Nu este pentru prima dată când Sindicatul Europol reclamă astfel de practici în structurile Poliției Române. Cu o zi înainte, organizația a acuzat existența unor situații similare și la nivelul Direcției de Ordine Publică, unde ar fi fost folosite în mod repetat împuterniciri temporare pentru funcții de conducere.