Incendiu devastator pe plaja Mamaia. Un cunoscut bar s-a făcut scrum - VIDEO
Incendiu pe plaja Mamaia
Incendiu devastator pe plaja din Mamaia. Un beach bar a ars complet, după ce flăcările au cuprins rapid întreaga construcție cu structură de lemn. Potrivit autorităților, obiectivul nu avea nevoie de aviz din punct de vedere al securității la incendiu.
Potrivit ISU Dobrogea, apelul la 112 a fost înregistrat în cursul serii, iar către locul incendiului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri.
La momentul sosirii forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, pe întreaga suprafață a localului. Pompierii au format dispozitive pentru limitarea propagării și lichidarea focului, intervenția fiind îngreunată de materialele ușoare din structura barului.
Barul a fost distrus complet, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza incendiului, în curs de cercetare.
Citește și:
- 23:59 - Tanczos Barna vede ieșirea din blocajul politic în mai multe etape. „Momentan suntem la faza NU-ului luat în brațe”
- 23:56 - Accident rutier, pe DN 7 în Vâlcea. Un TIR încărcat cu energizante s-a răsturnat peste o mașină parcată
- 23:42 - Război total între CNAIR și Ministerul Transporturilor. Compania atacă în instanță ordinul prin care proiecte uriașe au fost mutate la CNIR. Cristian Pistol: „Nu înțeleg rațiunea”
- 23:38 - Incident grav în Sibiu! O tânără însărcinată a fost târâtă sute de metri de un cal speriat
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News