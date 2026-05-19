Incendiu devastator pe plaja Mamaia. Un cunoscut bar s-a făcut scrum - VIDEO

19 mai 2026, 23:36
Incendiu devastator pe plaja din Mamaia. Un beach bar a ars complet, după ce flăcările au cuprins rapid întreaga construcție cu structură de lemn. Potrivit autorităților, obiectivul nu avea nevoie de aviz din punct de vedere al securității la incendiu.

Potrivit ISU Dobrogea, apelul la 112 a fost înregistrat în cursul serii, iar către locul incendiului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri.

La momentul sosirii forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, pe întreaga suprafață a localului. Pompierii au format dispozitive pentru limitarea propagării și lichidarea focului, intervenția fiind îngreunată de materialele ușoare din structura barului.

Barul a fost distrus complet, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza incendiului, în curs de cercetare.

