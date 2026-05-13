Tragedie pe șoșea în Vrancea: 2 morți și 2 răniți după ce o mașină s-a izbit de un pod apoi a luat foc
accident
Două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte două au fost rănite într-un grav accident rutier produs în noaptea de marţi spre miercuri, pe DJ 205C, în comuna Vârteşcoiu, judeţul Vrancea. Un autoturism a lovit un cap de pod şi a fost cuprins ulterior de flăcări.
Conform informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, în maşină se aflau patru persoane. Două dintre ele au reuşit să se evacueze înainte ca incendiul să se extindă şi au fost transportate la spital de echipajele medicale pentru îngrijiri.
Celelalte două victime au fost găsite fără viaţă, carbonizate în interiorul autoturismului incendiat.
Primele cercetări indică faptul că accidentul s-ar fi produs pe fondul vitezei excesive. Poliţiştii continuă investigaţiile pentru a stabili cu exactitate circumstanţele producerii tragediei.
