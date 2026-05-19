Război total între CNAIR și Ministerul Transporturilor. Compania atacă în instanță ordinul prin care proiecte uriașe au fost mutate la CNIR. Cristian Pistol: „Nu înțeleg rațiunea”

Sursă: Realitatea PLUS

Un conflict fără precedent a izbucnit în interiorul sistemului care gestionează marile proiecte de infrastructură din România, după ce conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis să conteste în instanță ordinul prin care cinci proiecte majore au fost transferate către Compania Națională de Investiții Rutiere.

Mutarea proiectelor a generat un scandal uriaș, iar directorul CNAIR, Cristian Pistol, susține că decizia a fost luată fără consultare și că există riscul ca anumite investiții să fie întârziate sau chiar să piardă finanțări importante.

CNIR a fost creată special pentru a prelua și gestiona proiectele noi de infrastructură mare, precum autostrăzi și drumuri expres, iar operaționalizarea companiei reprezintă inclusiv un jalon din PNRR.

Anca Alexandrescu: „De ce au trebuit să le ia peste noapte?”

Subiectul a fost discutat pe larg în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, unde realizatoarea Anca Alexandrescu l-a întrebat direct pe Cristian Pistol cum s-a ajuns la această situație.

Directorul CNAIR a afirmat că primul dialog cu ministrul interimar a fost unul deschis și că se aștepta la colaborare, nu la o astfel de decizie.

„S-a întâmplat chiar în ziua moțiunii. Adică pe data de cinci, după moțiune, Cert este un lucru că am avut chiar un prim dialog cu domnul Miruță în calitate de ministru interimar, în care am considerat că trebuie să fim deschiși și să lucrăm împreună pe această perioadă a mandatului dânsului, în sensul în care să grăbim proiectele din PNRR, să ne ocupăm și să ne ne îngrijim de proiectele SAFE. Nu am înțeles care este rațiunea pentru care dânsul a emis acest ordin, fără o consultare prealabilă a noastră, așa cum e prevăzut în discuție.”

„Au fost mutate la o companie subdimensionată”

Întrebat dacă ministerul a oferit explicații privind nemulțumiri legate de stadiul lucrărilor, șeful CNAIR a invocat Ordonanța 55, însă a spus că scopul acesteia era altul.

„Există o ordonanță 55 care a fost invocată prin care portofoliul de proiecte se transferă de la CNAIR la CNIR, la această nouă operațiionalizată companie, dar scopul acestei ordonanțe a fost tocmai pentru a debloca proiectele, pentru a le grăbi în implementare.”

Cristian Pistol susține însă că mutarea proiectelor către CNIR ar putea crea probleme serioase.

„Dar mutându-le la CNIR, pot să vă spun că au mutat la o companie subdimensionată, cu aproximativ 70 de persoane din 400 câte posturi au, fără o experiență foarte mare. Putem să ne uităm că sunt date publice, foarte multe contestații în procedurile de achiziție publică.”

Directorul CNAIR spune că nu înțelege de ce transferul trebuie făcut într-un termen atât de scurt.

„Adică nu înțeleg care a fost rațiunea pentru care au fost mutate într-un timp atât de scurt, în 15 zile să fie predate, când noi avem totuși o experiență de peste 500 de km în mandatul meu, avem personal specializat, adică avem toate ingredientele pentru a continua și aceste proiecte în cele mai bune condiții.”

CNAIR a atacat ordinul în instanță

Momentul care a atras atenția publică a fost decizia CNAIR de a merge în instanță împotriva ordinului emis de ministru.

„Ideea este în felul următor. Acest ordin, fără o consultare prealabilă, fără niciun fel de premise serioase, mutate către o companie care nu are capacitatea în momentul acesta să implementeze aceste proiecte, am contestat-o întâi printr-o plângere prealabilă săptămâna trecută, la care nu am primit niciun răspuns, niciun fel de discuții n-am avut pe baza ei.”

Iar astăzi am considerat că este necesar să mergem la instanța de judecată, la Curtea de Apel București, în sensul în care am transmis către CAB această cerere de suspendare a ordinului ministrului.”

„Ar însemna practic o întoarcere în timp”

Întrebat pe ce își bazează cererea de suspendare, directorul CNAIR a spus că există riscul blocării proiectelor aflate deja în diferite faze de implementare.

„Lipsa consultării în prealabil. Aceste proiecte, gândiți-vă că sunt în diferite faze. Unele sunt pe circuitele de avizare, în evaluări de mediu, ar însemna practic o întoarcere în timp a acestor proiecte.”

„Nu cred că putem să le transferăm cu stadiul în care sunt, pentru că sunt procedurile deja în derulare unde noi suntem beneficiari”, a explicat șeful CNAIR.

Riscul pierderii finanțărilor europene

Cristian Pistol a adus în discuție inclusiv proiectul podului Giurgiu-Ruse 2, despre care spune că a fost obținut direct de CNAIR prin Comisia Europeană.

„Mai mult decât atât, vorbim de podul de la Giurgiu-Ruse 2. Asta este o finanțare obținută prin instrumentul CEF la Comisia Europeană direct de CNAIR. Noi suntem autoritatea contractantă. Noi am fost evaluați pe aceste proiecte.”

Amenințarea cu comisia de disciplină

În timpul emisiunii a fost adus în discuție și faptul că ministrul ar fi amenințat conducerea CNAIR cu cercetarea disciplinară dacă proiectele nu sunt transferate. Cristian Pistol a răspuns că este deschis oricărui control.

„Noi suntem deschiși la orice controle dorește domnul ministru să le facă la CNAIR. Nu știu cu cercetarea disciplinară, dacă dânsul așa consideră, deși eu sunt numit prin ordonanța 109 care privește guvernanța corporativă, am un mandat până în februarie 2027.”

Directorul CNAIR a spus că își asumă inclusiv riscul de a fi revocat dacă se va considera că nu și-a apărat instituția.

„Evident, dacă eu se constată că mi-am încălcat mandatul și n-am apărat CNAIR-ul, atunci poate să mă revoce din funcţie.”