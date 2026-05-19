Întâlnirile exploratorii ale Oanei Gheorghiu, ca "șpaga de supraviețuire" a lui Dragos Anastasiu

Au ieșit la iveală controverse uriașe din jurul Oanei Gheorghiu. Se pare că fosta ONG-istă ajunsă la Palatul Victoria, a ajuns să-i calce pe urme chiar lui Dragoș Anastasiu, fostul vicepremier căruia i-a luat locul.

Așa cum Anastasiu a introdus conceptul de "șpagă de supraviețuire", Oana Gheorghiu a apelat la termenul de "discuții exploratorii" în momentul în care Dragoș Vlad, președintele demis al Agenției pentru Digitalizarea României, a acuzat-o de trafic de influență.

Ancheta care leagă scandalul de un gigant german din IT

O anchetă realizată de publicația Lumea Politică a dezvăluit cum Oana Gheorghiu ar fi negociat contracte cu un gigant german din industria IT. Mai mult, la întâlniri ar fi participat mai multe persoane care au lucrat în trecut în cadrul firmelor de consultanță implicate în scandalul care a vizat-o pe Ursula von der Leyen în perioada în care ocupa funcția de ministru al Apărării în Germania.

Ne reamintim că în urmă cu 6 ani, actuala șefă a Comisiei Europene a fost anchetată de Bundestag și a recunoscut în fața comisiei de investigație că a apelat la mai mulți experți din afara ministerului. Vorbim despre experți pe care i-a recompensat cu sume uriașe.

Întâlnirile din ianuarie și apariția unor personaje-cheie

Prima întâlnire a Oanei Gheorghiu cu reprezentanții gigantului german a avut loc pe 16 ianuarie potrivit Registrului Unic al Transparenței Intereselor. La discuții au participat și două secretare din partea celor care conduc compania.

La doar jumătate de oră distanță, se înregistrează o a doua întâlnire. De această dată, secretara șefului companiei IT nu mai apare ca fiind prezentă. Însă, pe listă apar trei alte personaje, care lucrează în cadrul firmei germane.

Legătura cu firmele implicate în scandalul Ursula von der Leyen

Unul dintre cei trei, este un om-cheie, care a lucrat timp de opt ani la GEBB mbH, compania de consultanță internă a Ministerului German al Apărării. Totul până în 2016, moment în care a trecut la BW Consulting, tot o companie de consultanță care lucra pentru aceeași instituție. Acolo a activat până în anul 2021.

În realitate, ministerul german al Apărării colabora cu aceeași firmă care doar și-a schimbat numele. Compania a fost vizată de ancheta care a izbucnit odată ce Ursula von der Leyen s-a ocupat de modernizarea armatei.

În urma anchetei realizate de Bundestag, s-a descoperit că existau legături strânse de prietenie și rețele informale între oficiali de rang înalt din minister, conducerea companiei BwConsulting și parteneri din marile firme de consultanță private, astfel fiind facilitată atribuirea ilegală de contracte.

Traseul profesional al „omului-cheie”

Ulterior, omul-cheie al gigantului german, a ajuns să lucreze la firma specializată în drone și sisteme militare fondată chiar de unul dintre foștii consilieri ai Ursulei von der Leyen.

Întâlnirea directă cu șeful ADR

La doar trei zile distanță de la întâlnirile Oanei Gheorghiu cu reprezentanții gigantului german, a avut loc o a treia întâlnire. De această dată, omul-cheie pe care l-a înaintat gigantul german s-a văzut de unul singur cu președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad.

Intrarea lui Ilie Bolojan în schemă

La două luni distanță, în schema bine pusă la punct, intervine și Ilie Bolojan. Actualul premier interimar s-a întâlnit cu CEO-ul firmei de IT. Acesta nu a mai fost prezent la nicio altă întâlnire organizată de Oana Gheorghiu.

La două săptămâni, președintele ADR a discutat cu country managerul unui subsidiar al gigantului german, care a discutat în trecut și cu vicepremierul. La mijlocul lunii aprilie, Ilie Bolojan a hotărât ca instituția condusă de Dragoș Vlad să nu mai poată efectua deplasări în afara țării. Ulterior, acesta a fost demis din fruntea ADR.