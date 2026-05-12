Cum ar fi încălcat legea Ilie Bolojan pe vremea când era primar. Lua decizii peste capul consilierilor locali

Deși a fost demis de Parlament, Guvernul Bolojan a adoptat vineri ordonanța privind investițiile din industria de apărare. Actul normativ adoptat de guvernul Bolojan a fost discutat și cu câteva ore înainte de votul decisiv din Parlament, dar atunci nu avea toate avizele necesare pentru adoptare, dar a fost trecut de ședința de guvern.

În urma dezvăluirilor făcute de REALITATEA PLUS, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională și a transmis că Ilie Bolojan nu mai avea dreptul să emită astfel de acte, fiind considerat un abuz.

În doar un an, Ilie Bolojan a emis peste 3.000 de dispoziții

Nu este prima dată când Ilie Bolojan încalcă legea. Potrivit BIHOREANUL.RO , era un obicei pentru Bolojan să conducă primăria Oradea prin dispoziții proprii, pentru a se asigura că deciziile sunt aplicate exact cum dorea el, fără intervenția consilierilor locali din alte partide.

Ilie Bolojan a folosit încă din primul mandat metoda administrării prin dispoziții de primar. Astfel, evita dezbaterile publice, discuțiile din Consiliul Local și expunerea proiectelor în spațiul public. Deși deciziile păreau luate mai rapid, această practică poate fi considerată abuzivă, deoarece într-o democrație atât consilierii locali, cât și cetățenii au dreptul să își exprime opinia.

În 2013, Bolojan a emis peste 3.000 de dispoziții, iar în 2012 au fost cu 61 mai multe. Situația este cu atât mai gravă deoarece, spre deosebire de hotărârile Consiliului Local, care sunt dezbătute public și postate pe site-ul primăriei, dispozițiile primarului sunt emise fără transparență. Deși legea prevede ca deciziile cu caracter normativ să fie făcute publice, această obligație a fost ignorată. Potrivit jurnaliștilor, între 2008 și 2014, Bolojan a publicat doar 8 dispoziții din miile emise.

Un exemplu de administrare la limita abuzului din 2013 a fost decizia primarului Ilie Bolojan de a stabili personal amplasamentul a 12 chioșcuri de presă, locații care au fost scoase la licitație și închiriate abia o lună mai târziu. Asta în condițiile în care legea spune clar că spațiile destinate comercianților sunt decise cu două treimi din voturile Consiliului.

Un an mai târziu, Ilie Bolojan a fost în centrul unui scandal de proporții, după ce Prefectura a descoperit că edilul a transformat în parcări de scurtă durată peste 700 de locuri prin dispoziții ale primarului, fără ca proiectul să treacă prin Consiliul Local, așa cum prevede legea. Astfel juriștii au atacat dispoziția în contencios administrativ ca ilegală, iar ulterior Bolojan a revocat-o singur, conștient că avea toate șansele să piardă.

Ilie Bolojan a stabilit prin dispoziție proprie impozitele în Oradea și a trecut astfel peste Consiliul Local, la fel cum a procedat și când a mărit taxele ca premier, fără să țină cont de partenerii de coaliție, care se opuneau vehement. Deși consiliul a avut patru ședințe în acea perioadă, primarul a ales să nu ceară aprobarea lor.

Ilie Bolojan a reacționat în urma acuzațiilor. „Toate dispoziţiile au avizul de legalitate al secretarului Consiliului Local”, spunea acesta. Fostul edil a explicat că avea tot dreptul să modifice caiete de sarcini. Iar în ce priveşte lipsa de transparenţă, edilul a fost mirat. „Nu ştiu ce s-a întâmplat. Trebuiau să fie pe site”, spunea atunci Bolojan.