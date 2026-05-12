Cristian Tudor Popescu: „Un scenariu ar fi un guvern minoritar condus de Bolojan!”

Sursă: Realitatea PLUS

Cristian Tudor Popescu vine cu un scenariu în plină criză politică, după ce Guvernul Bolojan a fost dat jos. Acesta susține că singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român este un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan.

Cristian Tudor Popescu: „Fără anticipate nu cred că se mai poate merge mai departe!”

Postarea a fost făcută pe pagina sa de Facebook.

Cristian Tudor Popescu a mai scris că guvernul Bolojan minoritar poate fi sprijinit din parlament în contextul a două obiective cum ar fi realizarea jaloanelor din PNRR până la 31 august și avansarea în înarmarea României pe baza creditului european SAFE.

”Totodată, se poate încheia o înțelegere între partide pentru alegeri anticipate, care, tehnic vorbind, nu se pot desfășura înainte de toamnă. Fără anticipate nu cred că se poate merge mai departe, chiar dacă în aceste alegeri se va alege praful”, a completat Cristian Tudor Popescu.