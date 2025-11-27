”Cum se dă prostia pe minciună

N-aș mai fi scris nimic astăzi. Dar mărturisesc că ce văd în CV-ul lui Moșteanu, 3 ani de Automatică, facultate de 5 ani, pe care subsemnatul am absolvit-o în 1981, mă scoate din țâțâni. Sunt curios: ce dracu a făcut profituristul ăsta de partid (care a susținut-o luni de zile pe E. Lasconi, basculând apoi în 24 de ore spre Nicușor Dan) la Automatica din București, una dintre cele mai puternice și serioase instituții de învățământ din România?

Mi se pare fenomenal modul în care acest ins minte în direct, fără să clipească, asta după ce că e și prost. Cum altfel să fie, dacă ne gândim cum a încercat să justifice eșecul grotesc al operației de mobilizare a rezerviștilor sau refuzul de a comunica opiniei publice suma cu care România a ajutat până acum Ucraina?

De nu știu câte ori l-am auzit spunând la televizor că a absolvit o făcătură de facultate privată, Bioterra, implicată în scandaluri cu diplome false. Afirma că nu îi e rușine cu ea, cu b-i-o-t-e-r-r-a. Și acum nu se găsește în CV-ul lui nicio Bioterră, ci una Athenaeum Management, care se înființa 20 de ani mai târziu de la pretinsa ei frecventare de către Moșteanu. E ca și cum un cetățean, pe care îl cheamă Prostu Ion, ar face o cerere la Evidența Populației să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile.

Jalnic modul în care fruntași USR se canonesc acum să explice această minciună ordinară. Și individul ăsta e ținut să apere România...”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.