O tradiție veche, plină de emoție

În ajunul sărbătorii, cei mici își curăță pantofii cu grijă, pregătindu-se pentru momentul în care Moș Nicolae va trece pe la ferestrele caselor. Conform credinței populare, Moșul nu intră în locuințe, ci verifică prin geam dacă cei mici au fost harnici și respectuoși în anul ce a trecut.

În folclorul românesc, Moș Nicolae este înfățișat călare pe un cal alb – imagine care simbolizează prima zăpadă. Este protector al celor nevoiași, ajutor al orfanilor și apărător al marinarilor și al soldaților. Se spune că odată cu această zi începe iarna adevărată, când Moșul „își scutură barba” și aduce ninsoarea. Iar dacă nu ninge, legenda spune că Sfântul Nicolae ar fi întinerit.

De unde vine obiceiul cadourilor din ghetuțe

Tradiția darurilor oferite în noaptea de 5 spre 6 decembrie își are rădăcinile în viața episcopului Nicolae de Myra, o figură reală, cunoscută pentru bunătatea sa. Rămas orfan, acesta și-a împărțit averea celor sărmani, devenind un simbol al generozității.

Una dintre cele mai cunoscute istorii legate de el este povestea celor trei fete sărace, pe care tatăl lor se pregătea să le vândă pentru a supraviețui. Aflând drama familiei, Nicolae a strecurat noaptea, prin fereastră, săculeți cu bani care au ajuns în ciorapii și ghetele puse la uscat. De aici provine obiceiul ca darurile să fie lăsate în încălțăminte.

Obiceiuri românești de Sfântul Nicolae

De-a lungul timpului, comunitățile de la sate au dezvoltat tradiții proprii. În unele zone se pun crenguțe de pomi fructiferi în apă, lângă icoane. Dacă acestea înfloresc până la Anul Nou, se spune că noul an va aduce o recoltă bogată.

Tot în această perioadă, cetele de feciori își aleg gazda unde se vor întâlni pentru repetițiile colindelor de Crăciun și de Anul Nou.

Moș Nicolae în jurul lumii

De-a lungul secolelor, legenda lui Moș Nicolae a călătorit și s-a transformat în funcție de cultura fiecărei țări.

Germania

Moșul apare ca un bătrân cu sacul în spate și un mănunchi de nuielușe. Copiii buni primesc dulciuri, iar cei neascultători găsesc în ghete câte o nuia, un cartof sau chiar cărbuni.

Franța

Aici, copiii îi pregătesc Moșului un pahar de vin, iar măgărușului său – morcovi și zahăr. În estul țării, el vine însoțit de Pere Fouettard, care se ocupă de cei care nu au fost cuminți.

Belgia și Luxemburg

Cei mici își lasă ghetele la ușă, iar Moșul le umple în timpul nopții cu fructe și dulciuri.

Austria

Moș Nicolae este reprezentat în haine episcopale și poartă o carte în care sunt trecute toate faptele copiilor. Nuielușa rămâne simbolul pentru cei neascultători.

Italia

În seara de 5 decembrie, copiii lasă bilețele cu dorințe, iar dimineața găsesc în schimb dulciuri.

Croația

După ce încălțămintea este lustruită și pusă pe pervaz, Moș Nicolae o umple cu dulciuri și fructe.

Polonia

Moșul ajunge fie pe jos, fie într-o trăsură trasă de un cal alb. Copiii primesc mere, portocale, icoane sau prăjiturile tradiționale „pierniki”.

Slovacia și Slovenia

Aici, copiii își pun pantofii la fereastră, iar dimineața îi găsesc plini de bomboane și mici daruri, în timp ce cei obraznici pot primi cărbuni.

Ungaria

Copiii își lustruiesc pantofii și îi așază pe pervaz, primind în schimb bomboane, ciocolată și fructe, iar cei mai puțin cuminți – câte o nuielușă.

Indiferent de locul în care este sărbătorit, Moș Nicolae rămâne un simbol al generozității, al blândeții și al începutului magic al sărbătorilor de iarnă. Copiii îl așteaptă cu emoție, iar tradiția dăruirii umple casele cu bucurie și căldură în fiecare an.