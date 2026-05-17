Cine este Cristian Tarcea, românul din spatele piesei „Bangaranga”, câștigătoarea Eurovision 2026

Succesul răsunător al piesei „Bangaranga”, melodia care a adus Bulgariei trofeul la Eurovision Song Contest 2026, poartă și semnătura unui român. Cristian Tarcea, cunoscut publicului sub numele de scenă Monoir, este unul dintre compozitorii și producătorii hitului interpretat de DARA.

Piesa „Bangaranga” a cucerit publicul european în marea finală desfășurată la Viena și a reușit să obțină un total impresionant de 516 puncte, suficient pentru a aduce Bulgariei victoria la ediția din 2026.

Monoir, producătorul român care a ajuns pe scena Eurovisionului

Născut în 1993, la Constanța, Cristian Tarcea este considerat unul dintre cei mai apreciați producători muzicali din România. Artistul și-a început parcursul în muzică încă de la vârsta de cinci ani, când a început studiul instrumentelor și al teoriei muzicale.

Începând cu anul 2008, Monoir s-a orientat către compoziție și producție muzicală, iar în 2012 și-a lansat propria casă de discuri, Thrace Music, nume purtat și de studioul său de producție.

Cristian Tarcea a studiat la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, iar ulterior și-a continuat pregătirea în cadrul Facultății de Arte, specializarea Pedagogie Muzicală.

Cu ce artiști celebri a colaborat Cristian Tarcea

De-a lungul carierei sale, Monoir a colaborat cu numeroși artiști cunoscuți din industria muzicală românească, printre care Antonia, Alexandra Stan și Sasha Lopez.

Una dintre cele mai cunoscute producții ale sale este piesa „The Violin Song”, lansată în 2016 împreună cu Osaka și Brianna. Melodia a devenit rapid virală și a strâns zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.

Cum a fost creată piesa „Bangaranga”

„Bangaranga” a fost lansată pe 28 februarie 2026 și a fost compusă de DARA împreună cu Anne Judith Wik, Cristian Tarcea și Dimitris Kontopoulos, unul dintre cei mai influenți producători din istoria recentă a concursului Eurovision.

Piesa a atras atenția încă din semifinale datorită mixului dintre electro-pop modern și influențele balcanice. De asemenea, show-ul scenic al Bulgariei a fost considerat printre cele mai spectaculoase ale competiției.

Interpretarea live a artistei DARA a consolidat poziția Bulgariei în clasamentele caselor de pariuri înainte de marea finală.

România, pe podium la Eurovision 2026

Pe locul al doilea la Eurovision Song Contest 2026 s-a clasat Israelul, în timp ce România a obținut unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participărilor sale.

Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul al treilea, performanță care marchează cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră în concurs.