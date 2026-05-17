Calendar ortodox 17 mai 2026. Sunt celebrați doi sfinți, ocrotitorii credincioșilor aflați în suferință

Creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe 17 mai 2026 pe Sfântul Apostol Andronic și pe Sfânta Iunia, doi dintre cei 70 de Apostoli ai Domnului. Cei doi sfinți sunt considerați modele de credință, răbdare și devotament, fiind pomeniți pentru ajutorul oferit credincioșilor care trec prin încercări, boli sau necazuri sufletești.

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia, au avut un rol important în răspândirea Evangheliei și în întărirea comunităților creștine din primele veacuri.

Cine au fost Sfântul Apostol Andronic și Sfânta Iunia

Despre viața lor se cunosc puține detalii, însă numele lor este menționat de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Apostolul îi descrie drept apropiați ai săi și oameni de mare cinste între apostoli.

Sfânta Iunia este considerată una dintre cele mai importante femei din creștinismul timpuriu și singura femeie apostol amintită în mod direct în Biblie. De asemenea, tradiția bisericească spune că Sfântul Apostol Andronic a fost episcop al Panoniei și a călătorit în numeroase regiuni pentru a propovădui credința creștină.

Cei doi au luptat împotriva idolatriei și au îndurat persecuții, întemnițări și chinuri pentru credința lor în Hristos. Potrivit tradiției, au trecut la cele veșnice în ziua de 17 mai, dată la care sunt pomeniți anual în calendarul ortodox.

Ce semnificație are sărbătoarea din 17 mai 2026

În credința populară, Sfântul Apostol Andronic și Sfânta Iunia sunt considerați protectori ai celor aflați în suferință și ai credincioșilor care caută întărire sufletească.

Mulți credincioși rostesc rugăciuni speciale în această zi pentru vindecare, liniște în familie și ajutor în momente dificile. În unele zone, oamenii merg la biserică pentru a aprinde lumânări și pentru a cere ocrotirea sfinților asupra casei și familiei.

Rugăciune către Sfântul Apostol Andronic și Sfânta Iunia

Troparul Sfinților Apostoli Andronic și Iunia este una dintre cele mai rostite rugăciuni în această zi:

„Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.”

Credincioșii spun că rugăciunile adresate celor doi sfinți aduc alinare sufletească și întărire în perioadele de încercare.

Tradiții și obiceiuri pe 17 mai în calendarul ortodox

În ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andronic și a Sfintei Iunia, credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie și să se roage pentru sănătate și pace sufletească.

Totodată, tradiția spune că este bine să fie evitate certurile și vorbele grele, pentru ca binecuvântarea sfinților să rămână asupra familiei. Mulți români aleg să ofere ajutor celor nevoiași sau să facă fapte bune în memoria sfinților pomeniți pe 17 mai.

Sărbătoarea dedicată Sfântul Apostol Andronic și Sfânta Iunia ocupă un loc important în calendarul ortodox, fiind o zi de rugăciune și reflecție pentru numeroși credincioși.