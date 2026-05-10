Debitul Dunării la intrarea în România este de peste două ori mai mic decât media lunii mai
Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere ușoară până la valoarea de 2.900 mc/s, dar rămâne la mai puțin de jumătate față de media multianuală a lunii mai, arată prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în general în creștere, exceptând sectorul Călărași - Tulcea unde vor fi în scădere.
Hidrologii au estimat pentru luna mai un debit maxim al Dunării de 8.500 mc/s și unul minim de 5.800 mc/s.
Debitele medii zilnice ale râurilor interioare vor fi, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate, iar în prima parte a intervalului 10 - 17 mai sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici.
Potrivit prognozei trimestriale emise de INHGA, în luna mai 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare.
