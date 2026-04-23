Descinderi în mai multe localități

Polițiștii au efectuat 23 de percheziții domiciliare în comunele Eremitu și Ghindari, dar și în orașul Sovata. Ancheta este coordonată de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Miercurea Nirajului și vizează tăierea ilegală și furtul de material lemnos din zona cantonului silvic Șilea Nirajului.

Capturi importante: lemn, unelte și echipamente

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat cantități semnificative de bunuri:

aproximativ 110 metri steri de material lemnos fără acte de proveniență

28 de motofierăstraie, estimate la circa 50.000 de lei

11 topoare și 11 hamuri

două căruțe folosite la transport

Toate acestea au fost indisponibilizate în vederea confiscării.

Rețineri și mandate de aducere

Polițiștii au pus în aplicare șase mandate de aducere, persoanele vizate fiind duse la audieri. În baza probelor administrate până în prezent, doi bărbați, în vârstă de 21 și 26 de ani, din comuna Eremitu, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, inclusiv servicii de ordine publică, investigații criminale, acțiuni speciale, precum și jandarmi și specialiști silvici din cadrul Garda Forestieră Brașov.

Controale suplimentare și sancțiuni

În paralel, autoritățile au desfășurat controale extinse în comuna Eremitu, pentru menținerea ordinii publice:

au fost aplicate sancțiuni rutiere și reținut un certificat de înmatriculare

au fost verificate firme, fiind aplicată o amendă de 5.000 de lei

controalele privind regimul armelor nu au scos la iveală nereguli

pe linie de protecția animalelor, au fost date șase sancțiuni, în valoare totală de 6.000 de lei

Ancheta este în plină desfășurare, iar noi măsuri ar putea fi dispuse pe măsură ce apar probe suplimentare.