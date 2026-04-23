Potrivit mesajului publicat de organizația sindicală, situația a pornit de la o contravenție banală, însă a degenerat într-un conflict verbal între șofer și agenții de poliție.

Incident în centrul Bucureștiului: parcare pe trecerea de pietoni

Conform sindicatului Europol, Iulian Fota ar fi fost sancționat după ce și-a lăsat autoturismul parcat pe o trecere de pietoni, în zona centrală a Capitalei.

În momentul intervenției polițiștilor rutieri, acesta ar fi avut o reacție critică la adresa agenților aflați la fața locului.

Europol susține că situația a escaladat rapid, deși era vorba despre o contravenție obișnuită.

Europol: „Statutul social nu te pune deasupra legii”

În mesajul transmis public, sindicatul polițiștilor a criticat dur comportamentul persoanei implicate, subliniind că aplicarea legii nu depinde de funcțiile ocupate anterior.

„Dacă ai fost consilier al președintelui României și secretar de stat în Ministerul de Externe, nu înseamnă că ești îndreptățit să aduci injurii polițistului rutier pentru că aplică legea.”

Reprezentanții Europol au mai precizat că polițiștii rutieri au acționat conform procedurilor și nu s-au lăsat intimidați de statutul persoanei implicate.

Tensiuni și acuzații în timpul intervenției

Sindicatul afirmă că, în timpul verificărilor, fostul oficial ar fi avut un comportament agresiv verbal și ar fi adresat reproșuri directe agenților de poliție.

„Stimabilul ‘prezidențiabil’ Fota a ținut să îi apostrofeze pe polițiștii rutieri și să le spună că nu au ‘minte’”, se arată în mesajul publicat.

Europol a interpretat reacția drept o încercare de intimidare a polițiștilor, în contextul unei sancțiuni pentru o abatere rutieră obișnuită.

Susținere pentru polițiștii rutieri

În același mesaj, sindicatul a transmis și un mesaj de susținere pentru agenții implicați în incident, apreciind modul în care aceștia au gestionat situația.

„Felicităm colegii pentru că nu s-au lăsat intimidați și au dovedit probitate profesională.”

Reprezentanții Europol subliniază că aplicarea legii trebuie să fie uniformă, indiferent de statutul social sau funcțiile ocupate de persoanele sancționate.

Amendă și suspendarea permisului

În urma incidentului, Iulian Fota ar fi fost sancționat cu o amendă de 1.000 de lei și ar fi rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit informațiilor comunicate în postare.

Cazul a fost prezentat de Europol ca exemplu al modului în care polițiștii rutieri aplică legea în mod egal pentru toți participanții la trafic.

