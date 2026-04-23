Femeie în stop cardio-respirator, resuscitată la fața locului

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău, pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea a două persoane căzute în apă.

La sosirea echipajelor, femeia, în vârstă de aproximativ 55 de ani, fusese deja scoasă din canal de către martori, însă se afla în stop cardio-respirator. Paramedicii SMURD și echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, utilizând inclusiv echipamente automate pentru compresii toracice.

După aproximativ 30 de minute de intervenție continuă, femeia a răspuns manevrelor, prezentând semne vitale, fiind stabilizată pentru transport.

Bărbat găsit în stare de hipotermie

Cea de-a doua victimă, un bărbat de aproximativ 60 de ani, a fost găsită în stare de șoc hipotermic. Acesta a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambele victime au fost duse la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde medicii continuă monitorizarea și tratamentul acestora.

Deocamdată, nu se cunosc cu exactitate împrejurările în care cele două persoane au căzut din barcă. Autoritățile urmează să stabilească dacă a fost vorba despre un accident sau despre alte cauze care au dus la producerea incidentului.