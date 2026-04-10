Verificări în teren și descoperire importantă

Intervenția a avut loc pe 9 aprilie 2026, când polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, alături de colegi din structurile locale, au desfășurat controale pentru identificarea ambarcațiunilor și motoarelor suspectate că ar proveni din furturi.

În timpul verificărilor efectuate în municipiul Tulcea, oamenii legii au controlat o ambarcațiune deținută de un cetățean român. În urma analizării datelor, s-a constatat că motorul montat pe barcă figura în bazele internaționale ca bun căutat pentru confiscare de către autoritățile norvegiene.

Proprietarul susține că nu știa proveniența

Bărbatul care deținea ambarcațiunea le-a declarat polițiștilor că nu avea cunoștință despre situația juridică a motorului și nici despre faptul că acesta este urmărit internațional.

Cu toate acestea, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tăinuire, urmând să stabilească în ce condiții a ajuns bunul în posesia acestuia.

Motorul, ridicat de autorități

Motorul de barcă, evaluat la aproximativ 25.000 de lei, a fost confiscat de polițiști până la finalizarea cercetărilor. Acțiunea face parte dintr-o serie de controale menite să combată traficul și utilizarea bunurilor furate la nivel internațional.

Cazul rămâne în atenția autorităților, iar investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de proveniența echipamentului.