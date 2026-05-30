Un pui de urs abandonat și deshidratat a fost salvat de pe traseul Brașov Marathon

Un pui de urs care ar fi fost abandonat de mama lui a fost capturat pe Tâmpa, după ce nu s-a lăsat alungat de pe traseul Brașov Marathon.

Reprezentanții Primăria Brașov au anunțat că animalul era foarte slăbit și deshidratat în momentul în care a fost găsit de echipa de intervenție.

„Un pui de urs foarte slăbit şi deshidratat, care nu se lăsa alungat de pe traseul Braşov Marathon, a fost capturat pe Tâmpa de echipa de intervenţie. Având în vedere starea lui de sănătate, se pare că a fost abandonat de ursoaică de mai mult timp”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov.

Ursulețul a fost dus la rezervația din Zărnești

După ce a fost capturat, puiul de urs a fost predat reprezentanților rezervației de urși din Zărnești, unde va primi îngrijiri. Autoritățile nu au oferit alte detalii despre starea animalului sau despre perioada în care ar fi rămas singur în pădure.