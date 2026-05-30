Șoc într-un supermarket din Bistrița. Un client a găsit o broască vie printre căpșuni

Un bistrițean a cumpărat sâmbătă, dintr-un supermarket Lidl din Bistrița, o caserolă de căpșune în care se afla, nestingherită, o broască vie. După descoperirea neașteptată, omul s-a întors în magazin cu produsul, iar angajatele supermarketului au rămas și ele șocate, spunând că nu au mai întâlnit o astfel de situație până acum.

Ceea ce trebuia să fie o simplă sesiune de cumpărături s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru bistrițean. Acesta a cumpărat de la supermarketul de pe Calea Moldovei o caserolă de căpșune care ascundea o surpriză neobișnuită. În ambalajul sigilat se afla o broască vie.

Un bistrițean a găsit o broască vie printre fructe

Potrivit imaginilor filmate de cumpărător, animalul se mișca printre căpșuni. „Când am observat-o eram deja la locuința mea, la 5 minute după ce am cumpărat. Punga era sigilată…”, a declarat cumpărătorul pățit, pentru Bistrițeanul.ro .

Bărbatul spune că a încercat să contacteze Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor, însă fără succes. Ulterior, a revenit în magazin cu caserola, unde și angajatele au fost surprinse de situație, afirmând că un astfel de incident nu s-a mai întâmplat până acum.