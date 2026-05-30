Efectele păstrării lui Ilie Bolojan ca premier interimar până în toamnă. Sociolog: „Tensiunile sociale sunt deja vizibile”

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern sunt complet blocate de mai bine de trei săptămâni. În culise se vorbește tot mai des despre o variantă de criză, respectiv ca actualul executiv condus de Ilie Bolojan să rămână interimar până în toamnă, deși această mișcare riscă să blocheze România în plină vară.

Situația devine critică din cauza calendarului strâns. Președintele Nicușor Dan mai are la dispoziție doar o lună pentru a propune un premier care să adune o majoritate în Parlament. Viitorul premier trebuie să își formeze rapid echipa și să primească votul de încredere al parlamentarilor înainte de finalul lunii iunie, moment în care aleșii intră în vacanță.

Discuțiile purtate în ultimele trei săptămâni au eșuat fiindcă fiecare partid și-a păstrat propriile condiții și linii roșii, ceea ce a făcut imposibil un acord politic. În acest context, mai multe voci din USR, printre care și ministrul Apărării, Radu Miruță, au lansat ideea ca actualul executiv să rămână interimar până în toamnă, urmând ca abia atunci să fie găsită o formulă guvernamentală stabilă.

Un astfel de scenariu ar crea însă probleme majore de funcționare a statului. Parlamentul ar intra în vacanță, iar un guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență. Asta înseamnă că, pe perioada verii, România ar putea rămâne fără instrumentele necesare pentru adoptarea unor măsuri importante, inclusiv reformele cerute pentru accesarea banilor din PNRR.

Jocuri de culise și presiuni din partea liberalilor

În paralel, și liberalii încearcă să influențeze desemnarea viitorului premier. Potrivit unor surse politice, favoritul președintelui Nicușor Dan ar fi Eugen Tomac. De cealaltă parte, liberalii ar face presiuni pentru varianta Sorin Grindeanu, chiar dacă acesta nu ar avea susținerea necesară nici din partea USR, nici din partea unei părți a parlamentarilor liberali.

În acest context, scenariul prelungirii mandatului guvernului interimar începe să fie tot mai des discutat în culisele politice, deși criticii spun că România riscă să intre într-o perioadă de blocaj administrativ exact într-un moment în care trebuie luate decizii importante pentru economie.

Sociologul Marius Pieleanu: Guvern tehnocrat sau interimat prelungit?

Într-o intervenție la Realitatea Plus, sociologul Marius Pieleanu a declarat că există două scenarii discutate intens în acest moment în culisele politice: păstrarea lui Ilie Bolojan în funcția de premier interimar până la toamnă sau instalarea rapidă a unui guvern tehnocrat complet.

Primul scenariu, lansat inclusiv de Ion Cristoiu, presupune menținerea actualului executiv până la reluarea sesiunii parlamentare din toamnă. Al doilea scenariu, pe care sociologul îl consideră tot mai posibil, ar presupune votarea unui guvern format exclusiv din tehnocrați înainte ca Parlamentul să intre în vacanță. Miniștrii ar urma să fie agreați de principalele partide parlamentare pentru a putea fi construită o majoritate care să voteze noul executiv.

Întrebat dacă partidele ar accepta o asemenea formulă, sociologul a răspuns că aceasta este soluția rezonabilă, elegantă și diplomatică pentru ieșirea din actualul blocaj politic.

„Acela al votării unui guvern exhaustiv tehnocrat, repet, exhaustiv tehnocrat. Adică asta înseamnă că nu numai prim-ministrul va fi tehnocrat, ci și membrii ai guvernului. Adică toți”, a explicat Marius Pieleanu.

„Toată lumea ar putea ieși cu fața curată”

Pieleanu spune că varianta unui guvern tehnocrat ar conveni tuturor partidelor, pentru că fiecare formațiune ar putea evita costurile politice ale actualei crize.

„PSD-ul iese spălat din chestiunea asta. PNL-ul este spălat. De asemenea și USR-ul prin declarațiile lui Dominic Fritz. UDMR-ul într-o aceeași măsură”, a afirmat acesta.

Sociologul a comparat scenariul cu formula guvernului Cioloș, însă a precizat că nu ar fi vorba despre același premier.

„Cioloș 2.2.0, dacă vreți. Dar nu cu același nume de premier”, a spus Pieleanu.

Efectele crizei se văd deja în stradă

Întrebat care ar fi efectele păstrării unui guvern interimar până la toamnă, sociologul a spus că tensiunile sociale sunt deja vizibile în societate.

„Consecințele sociale sunt deja produse. Oamenii sunt nemulțumiți, mitinguri, sindicatele toate la unison, din toate domeniile”, a declarat acesta.