Austeritate ... și nu prea. Primăriile sparg mii de euro pentru petrecerile de 1 Iunie: pe ce se duc cei mai mulți bani

Sursă: Realitatea PLUS

Austeritatea nu-i sperie nici în acest an pe primarii dispuși să arunce zeci de mii de lei pe petreceri de Ziua Copilului sau de zilele comunelor. Pe lângă onorariile cântăreților invitați, două primării au cheltuit nu mai puțin de 3000 de euro pentru pudră colorată și 6000 de euro pentru mascote în formă de dinozauri. Edilii se apără și spun că mare parte din banii destinați acestor evenimente vin din sponsorizări.

Acesta este unul dintre interpreții invitați să cânte în fața celor puțin peste 500 de copii ai comunei Vasilați, din județul Călărași. Evenimentul de Ziua Copilului este la a doua ediție și a costat 90.000 de lei, bani cheltuiți în timp ce țara traversează una dintre cele mai grave crize din ultimii ani. Primarul comunei insistă totuși că banii provin din sponsorizări și că bugetul local nu va fi afectat.

În timp ce în județul Călărași se preferă direcționarea banilor către cântăreții de muzică de petrecere, în Dorohoi primarul aruncă mii de euro pe mascote de dinozauri. Pentru trei dinozauri și un concurs cu ouă din care ar trebui să iasă dinozauri, primăria va achita aproape 34.000 de lei. Separat va fi plătită și pudra colorată, în valoare de 16.000 de lei, baloane de 19.250 de lei și cadouri de aproape 13.300 de lei.

Și în acest caz, edilul insistă că jumătate din cheltuieli provin din sponsorizări. Restul banilor, din bugetul locuitorilor. Asta în timp ce românii se confruntă cu creșteri de prețuri, iar mulți dintre ei nu-și mai permit nici strictul necesar.