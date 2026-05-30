Peste 300 de alerte privind jucării neconforme, emise în 2026: avertismentul InfoCons înainte de 1 Iunie

Peste 300 de alerte referitoare la jucării neconforme au fost emise de la începutul acestui an, a anunţat sâmbătă InfoCons. Organizaţia atrage atenţia asupra riscurilor asociate acestor produse şi reaminteşte că pot fi verificate în aplicaţia europeană dedicată protecţiei consumatorilor.

Potrivit sursei citate, în primele luni ale anului au fost raportate peste 300 de alerte privind jucării care nu respectă standardele de siguranţă. Analiza riscurilor arată că mai mult de jumătate dintre produse (56%) prezintă risc de sufocare, cel mai frecvent pericol identificat la nivel european.

Un alt procent semnificativ, 24%, este reprezentat de jucării care conţin substanţe chimice periculoase. Alte riscuri semnalate includ: 5% risc de leziuni, 5% risc pentru sănătate/altele, 3% risc de arsuri, 3% risc de mediu, 1% risc de strangulare, 1% risc de asfixiere, 1% risc de imobilizare și tot 1% risc de tăieturi.

Aceste date arată o diversitate mare a pericolelor, ceea ce face necesară o atenţie sporită din partea părinţilor şi a consumatorilor.

Verificarea produselor prin aplicaţia InfoCons

InfoCons reaminteşte că toate produsele care au făcut obiectul unei alerte pot fi verificate în Aplicaţia Europeană de Protecţia Consumatorilor InfoCons, în secţiunea ALERTE. Utilizatorii pot introduce marca produsului în bara de căutare sau pot scana codul de bare de pe ambalaj pentru a afla dacă acesta a fost raportat ca neconform.

Aplicaţia oferă acces la informaţii detaliate despre fiecare alertă, inclusiv:

tipul riscului,

ţara care a emis alerta,

provenienţa produsului,

fotografii şi descrieri tehnice.

De unde au venit produsele cu probleme

În categoria bicicletelor şi trotinetelor pentru copii, InfoCons precizează că 88,16% dintre produsele semnalate provin din Republica Populară Chineză. Această pondere ridicată reflectă tendinţa generală a pieţei europene, unde multe articole pentru copii sunt importate din Asia.

Domeniile acoperite de sistemul european de alerte

Secţiunea ALERTE din aplicaţia InfoCons include nu doar jucării, ci şi o gamă largă de produse nealimentare care pot prezenta riscuri pentru consumatori. Printre acestea se numără: vehicule cu motor şi componente, produse chimice, articole pentru îngrijirea copilului, îmbrăcăminte şi textile, echipamente media, produse pentru construcţii, cosmetice, decoraţiuni, aparate electrice, mobilier, dispozitive electronice, echipamente sportive, bijuterii, articole de bucătărie, echipamente de iluminat, echipamente de protecţie, utilaje, papetărie, articole pirotehnice, produse artizanale şi multe altele.

Potrivit InfoCons, platforma permite consumatorilor să identifice rapid nivelul de periculozitate al unui produs şi să ia decizii informate înainte de achiziţie.