Marile ferme, controlate de arabi. 70 de milioane de euro bani europeni ajung în afacerile șeicilor din Golf

În timp ce întreaga industrie agricolă este la un pas de faliment, banii europeni care ar trebui să protejeze fermierii ajung să sponsorizeze afacerile șeicilor din Golf! La noi în țară, cea mai mare fermă care primește și cea mai mare sumă este deținută de Familia Regală din Emiratele Arabe Unite, iar o anchetă arată cum peste 70 de milioane de euro au ajuns de la Bruxelles la cei mai înstăriți oameni din Golf. La noi, fermierii cer măsuri urgente.

Datele oficiale arată că cel puțin 30% din terenul arabil din România este deținut de străini.

Și mare parte din subvențiile europene, care ar trebui să protejeze inclusiv agricultura din România ajung tot la străini, nu la fermierii care au nevoie de bani pentru a depăși crizele.

O ancheta jurnalistică a publicației DeSmog arată că peste 71 de milioane de euro au plecat de la Bruxelles către afaceri controlate de familia regală din Emiratele Arabe Unite. Acești bani au subvenționat, în ultimii șase ani, terenuri din Italia, Spania și din România.

Beneficiarul principal este familia Al Nahyan, una dintre cele mai bogate din lume, care administrează afaceri agricole în România încă din 2018.

Subvențiile europene se acordă după o regulă simplă. Cei care au cea mai mare suprafață cultivată sunt cei care primesc și cei mai mulți bani. La noi, cererea pentru subvenții se depune la APIA și trebuie precizate următoarele lucruri: erenurile lucrate, animalele, culturile, dar și practicile agricole aplicate.

Datele arată că în topul celor care primesc cei mai mulți bani europeni regăsim ferma de la Insula Mare a Brăilei cu suprafața de 57 de mii de hectare. Ferma este deținută însă de familia regală din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit cifrelor, ferma a primit pe parcursul anului trecut subvenții în valoare de 28,3 milioane de lei. Pe locul doi este o altă fermă cu acționari danezi. Pentru o suprafață de 17.500 de hectare a primit puțin peste 11,2 milioane de lei.

La nivelul Parlamentului European se caută acum soluții ca banii să rămână pe teritoriul statelor din Uniune. Se propune plafonarea subvențiilor la 100.000 de euro pe an, dar măsura ar nemulțumi fermierii.