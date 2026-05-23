Dan Dungaciu, avertisment pentru administrația de la București privind pendularea între SUA și Europa: „România riscă să cadă între scaune”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a tras un semnal de alarmă în exclusivitate pentru Realitatea PLUS cu privire la poziționarea României în contextul geopolitic actual, avertizând că autoritățile de la București riscă să piardă credibilitatea atât în fața Washingtonului, cât și a Bruxelles-ului, prin schimbarea repetată a orientării politice.

Declarațiile prim-vicepreședintelui AUR au venit în contextul anunțului lui Donald Trump privind trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia, un gest pe care Dungaciu îl interpretează ca reflectând o alianță axiologică între cele două administrații. De asemenea, Dungaciu a amintit că președintele Trump l-a susținut pe actualul președinte polonez Nawrocki în cursa pentru prezidențialele din 2025.

Sper ca cele două jocuri să nu fie coroborate. Ce ar putea să se întâmple în acest weekend și mutarea de trupe în Europa. În al doilea rând, nici mutarea aceasta de trupe nu e foarte clară, pentru că inițial Pentagonul anunțase că o rotație preconizată la nivel de 4000 de soldați americani să se petreacă a fost anulată. A venit mesajul lui Donald Trump cu 5000 de soldați americani care vor fi trimiși în Polonia. Nu este clar dacă este vorba de aceiași soldați, este vorba de o completare; vor veni acei 4000 de soldați și încă 1000 în plus, sau a făcut tot felul de speculații, chiar polonezii au glumit că asta este un soi de dezinformare strategică pe care America o face în relație cu Federația Rusă. Dar ce e de de reținut din toată această poveste? Mesajul de justificare al lui Donald Trump s-a bazat pe faptul că Polonia este condusă de un președinte care a fost susținut de Donald Trump în alegeri și că e un președinte cu care este într-un parteneriat, altminteri spus, cei care vor să fie cu noi trebuie să fie ca noi. Donald Trump recunoaște că Polonia, cel puțin la nivelul președintelui, este un partener pentru administrația americană, pentru că președintele Nawrocki, președintele Poloniei, a vizitat Statele Unite în timpul alegerilor și Donald Trump l-a susținut. Deci, din punctul acesta de vedere, este o alianță care e dincolo de oportunități de securitate de moment. Și ăsta este un lucru foarte important. Deci, trebuie să înțelegem că americanii, dacă acordă o intervenție, un interes mare Poloniei în acest moment, este pentru că la nivel de președinție, cel puțin, Polonia seamănă cu America și împărtășește aceleași idei.

Dungaciu: „România este într-o situație complicată”

Prin contrast, România se află într-o poziție dificilă. Dungaciu a reamintit că o brigadă de aproximativ 1.000 de soldați americani a părăsit deja teritoriul românesc, fără niciun semnal că ar urma să revină.

Doi, din păcate, suntem într-o situație complicată, flancul est, sudul, flancul estic nu se bucură de o asemenea de un asemenea tratament. Nu există un asemenea tratament nici măcar declarat, apropo de prezența americană în România. A plecat o brigadă, 1000 de soldați americani au plecat din România, nu avem deocamdată niciun mesaj că ar putea să revină. Și, în plus, nu există la nivelul relației America-România vreun parteneriat axiologic de valori, de opțiuni, doctrinare, precum există între președintele Statelor Unite și președintele Poloniei. Deci, lucrul ăsta trebuie să ne îngrijoreze puțin.

„Autoritățile încep să schimbe taberele. Aproape nimeni din administrația prezidențială nu rostea numele lui Donald Trump”

Dungaciu a criticat și schimbarea de ton a autorităților române față de administrația Trump.

Ce constatăm în România astăzi este că autoritățile de la București încep să facă tot felul de volte să încerce să schimbe taberele, să schimbe piciorul, și dacă acum un an de zile, aproape nimeni nu rostea numele Donald Trump sau acum un an de zile consilieri prezidențiali, oameni din guvern, erau selectați inclusiv pentru că se pronunțaseră extrem de negativ față de Donald Trump și administrația americană, acum vedem că unii vor să pună, să încerce să pună apă în vin. E o poziție care cred eu nu va fi câștigătoare pe termen mediu și pe termen lung. Dimpotrivă, cred că România riscă să ajungă într-o situație în care americanii nu își vor recâștiga încrederea în noi, pentru că ei știu foarte bine ce fel de administrație sau despre ce fel de administrație există la București. În al doilea rând, paradoxul paradoxurilor, europenii se vor uita la noi cu cel puțin la fel de multă neîncredere. România riscă să cadă între scaune. Adică americanii să nu creadă niciodată că românii sunt polonezii sau, mă rog, administrația prezidențială este Polonia din punctul acesta de vedere, și nemții, de pildă, iau un exemplu, sau și francezii, să se uite la români la România așa cum s-au uitat, de pildă, în timpul războiului II mondial și să li se confirme faptul că, iată, România de fiecare dată schimbă piciorul și schimbă taberele în funcție de interesul de moment.

„Această inconsecvență poate să fie periculoasă”

Riscul major, în opinia sa, este că România ar putea fi percepută de ambele tabere ca un actor inconsecvent, concluzionând că administrația prezidențială de la București ar putea „să iasă prost încercând să joace la două capete”.