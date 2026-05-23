Bolojan, avertisment despre PNRR: „România riscă să piardă fonduri europene dacă proiectele nu sunt finalizate până în august”

Sursă: Realitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis sâmbătă, de la Iași, un mesaj de urgență către toate administrațiile publice din România, în contextul negocierilor în desfășurare dintre echipele tehnice române și Comisia Europeană pentru închiderea absorbției fondurilor din PNRR.

Am avut azi la Iași o întâlnire administrativă cu colegii primari, în care am discutat problemele care sunt de maximă urgență în aceste zile, și anume absorbția fondurilor din PNRR, și pentru că acest subiect interesează toate administrațiile publice din România, urmând ca mâine să avem o ședință cu toți prefecții din țară, iar luni dimineața cu toate primăriile din România, voi face câteva precizări legate de aceste aspecte administrative.

Bolojan a precizat că cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare trebuie analizate urgent, pentru a stabili care dintre ele pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august și care nu.

Proiectele care nu vor fi terminate la timp trebuie transferate de pe componenta de grant pe cea de împrumut, altfel România va pierde integral suma alocată, chiar dacă lucrările sunt realizate în proporție de 90%.

În aceste zile sunt în negocierile echipelor tehnice ale României și ale Comisiei Europene care se derulează pentru închiderea absorbției fondurilor europene la Bruxelles. Avem trei probleme importante: proiectele care vor rămâne pe listele de finanțare, e vorba atât de lista de bani care sunt nerambursabili, deci granturile, dar și proiectele care vor fi pe componenta de împrumut, și acest lucru ține de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de față în toate administrațiile din România, și este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde sigur vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât pe de o parte să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră. Asta înseamnă că în zilele următoare pentru toate aceste lucrări care sunt realizate într-o pondere care nu le garantează finalizarea, e nevoie de note de constatare, întocmite de supervizori sau de diriginții de șantier, și de angajamente ferme ale constructorilor, cu grafic de lucrări aferent, că vor fi terminate lucrările până la sfârșitul lunii august. Asta este un lucru care trebuie să-l derulăm în primele 3 zile ale săptămânii următoare.

Jaloane și reforme, mize de miliarde de euro

O altă problemă ridicată de premierul Bolojan este neîndeplinirea unor jaloane asumate, cum ar fi creșterea vitezei pe calea ferată sau reducerea întârzierilor, obiective pe care România nu le poate atinge din cauza lucrărilor nefinalizate sau a lipsei locomotivelor moderne. Bolojan speră că Bruxellesul va accepta revizuirea acestor standarde. Un alt aspect important ține de îndeplinirea jaloanelor, și din nou în aceste zile sunt aceste negocieri importante, pentru că sunt jaloane în care din motive obiective nu le putem îndeplini, gândiți-vă ne-am angajat să creștem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reușim acest lucru, sau pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată, sau pentru că nu am schimbat locomotivele, și deci nu putem îndeplini un astfel de jalon. Și este o miză importantă pentru noi ca explicând Comisiei aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în așa fel încât să ne putem face absorbția de bani.

Accesarea a peste 7,5 milioane de euro depind de nouă proiecte de lege

De asemenea, nouă proiecte de lege, de care depinde accesarea a peste 7,5 miliarde de euro, trebuie depuse în Parlament în săptămâna următoare de către toate ministerele, cu scopul de a fi adoptate până la sfârșitul lunii iunie. Bolojan a apelat la partidele politice să susțină aceste proiecte, astfel încât în iulie-august România să poată efectua tragerile din fonduri.

Un alt aspect important legat de aceste negocieri ține de punerea în practică a reformelor la care România s-a angajat anii trecuți, pe care din păcate le-am lungit foarte mult și guvernele anterioare nu și le-au asumat, și în următoarea săptămână toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi în așa fel încât chiar dacă acest guvern nu mai are competența legală să adopte ordonanțe, să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte, sunt 9 legi foarte importante, de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro, în așa fel încât sper într-o decizie rațională a partidelor politice, în susținerea acestor proiecte, în așa fel încât deci la sfârșitul lunii iunie să putem să le avem adoptate și România în iulie-august să poată să facă tragerile din aceste fonduri.

Întâlniri cu prefecții și primarii

Bolojan a anunțat că duminică va avea o întâlnire cu toți prefecții din țară, iar luni dimineață cu toți primarii din România, pentru a parcurge procedura de inventariere a proiectelor. Termenul-limită pentru finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană este 1 iunie 2026, proces coordonat de ministrul proiectelor europene, Dragoș Pîslaru.