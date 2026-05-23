Cristian Mungiu, premiat înainte de finala de la Cannes

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Cristian Mungiu a câștigat un premiu important la Cannes, chiar înaintea galei oficiale de premiere care va avea loc în această seară. Filmul FJORD a fost premiat cu distincția care recompensează filme dedicate valorilor jurnalismului.

Premiul a fost ridicat în cadrul ceremoniei de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Vladimir Panduru. Cristian Mungiu se află printre favoriți la marele trofeu Palme d'Or, iar decernarea va avea loc în această seară.

Mai multe articole despre cristian mungiu , premiu , Cannes