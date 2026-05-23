Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Cristian Mungiu, premiat înainte de finala de la Cannes
23 mai 2026, 18:43
Cristian Mungiu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Cristian Mungiu a câștigat un premiu important la Cannes, chiar înaintea galei oficiale de premiere care va avea loc în această seară. Filmul FJORD a fost premiat cu distincția care recompensează filme dedicate valorilor jurnalismului.
Premiul a fost ridicat în cadrul ceremoniei de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Vladimir Panduru.
Cristian Mungiu se află printre favoriți la marele trofeu Palme d'Or, iar decernarea va avea loc în această seară.
Citește și:
- 18:34 - O nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni săptămâna viitoare, după ce Nicușor Dan nu a ajuns la nicio concluzie - SURSE
- 18:05 - Bolojan, avertisment despre PNRR: „România riscă să piardă fonduri europene dacă proiectele nu sunt finalizate până în august”
- 17:39 - Dan Dungaciu, avertisment pentru administrația de la București privind pendularea între SUA și Europa: „România riscă să cadă între scaune”
- 16:59 - Clubul moto Gremium, reacție după conflictul cu fanii lui Max Korzh: „Tensiunile au escaladat în urma unor provocări. Reacțiile au avut loc în contextul autoapărării”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News