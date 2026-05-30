Bărbat de 65 de ani din Alba Iulia, prins băut la volan deși avea permisul suspendat. A fost reținut

Un bărbat de 65 de ani din localitatea Scărișoara a fost reținut de polițiști, după ce a fost prins conducând băut și cu permisul suspendat pe străzile din Alba Iulia. Polițiștii Biroului Rutier au luat măsura reținerii pentru 24 de ore în cursul zilei de sâmbătă.

Potrivit IPJ Alba, incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 7:25. Bărbatul a fost oprit în trafic pentru un control de rutină, iar oamenii legii au decis să îl testeze cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus ulterior la spital pentru recoltarea de probe biologice și stabilirea alcoolemiei din sânge.

În urma verificărilor făcute de polițiști, s-a descoperit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Acesta este cercetat acum pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.