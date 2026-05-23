Patru bărbați reținuți după bătaia din Centrul Vechi, între români și ucraineni veniți la concertul Max Korzh, plasați sub control judiciar

Sursă: Realitatea.net

Cei patru bărbați implicați în bătaia din Centrul Vechi al Bucureștiului, izbucnită vineri dimineață între doi români, membri ai grupului de motocicliști Gremium, și doi cetățeni ucraineni veniți pentru concertul cântărețului bielorus Max Korzh, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, a anunțat Poliția Capitalei sâmbătă seară.

Potrivit autorităților, pe durata măsurii, cei doi cetățeni ucraineni nu au voie să participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice și nu se pot deplasa în zona Centrului Vechi din București. Cei doi bărbați de naționalitate română au aceeași interdicție privind accesul în Centrul Vechi.

Conflictul a avut loc în fața unui club de pe strada Covaci, din Centrul Vechi al Capitalei, în jurul orei 3.00, și a fost semnalat polițiștilor de jandarmii bucureșteni, care au reușit să îl aplaneze.

Potrivit Poliției Capitalei, doi cetățeni străini, în vârstă de 29 și 51 de ani, au fost agresați fizic de alți doi bărbați, în vârstă de 33 și 39 de ani, prin loviri cu obiecte contondente la nivelul capului. Bărbatul de 51 de ani a suferit vătămări corporale și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Universitar.

În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violență reciproc, îmbrânceli, agresiuni fizice și aruncarea unor obiecte de mobilier aparținând societăților comerciale din proximitate, fapte desfășurate în spațiul public, susceptibile să tulbure ordinea și liniștea publică.

Cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și prezentați magistraților cu propuneri legale. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.