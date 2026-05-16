Protest masiv, zeci de mii de oameni pe străzi în Marea Britanie

Zeci de mii de oameni protestează la Londra în cadrul unor marșuri rivale, o manifestație patriotă și o demonstrație pro-palestiniană.

Proteste în Marea Britanie

Protestatarii au ridicat steaguri britanice și purtau șepci roșii cu mesajul „Make England Great Again”.

Scandările lor au variat de la lozinci împotriva guvernului laburist condus de Keir Starmer până la acuzații privind discriminarea persoanelor albe din Marea Britanie.

Peste 4.000 de agenți cu câini, drone și vehicule au ieșit pe străzi pentru a preveni incidentele violente.