Când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de dronă. Anunțul primarului din Galați: ”N-am reuşit să cuplăm nici partea electrică, nici gazele”

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a declarat că în urma cercetării prealabile a Inspectoratului Teritorial de Construcţii (ITC) a reieşit că se poate locui în blocul peste care, în noaptea de joi spre vineri, a căzut o dronă, mai puţin în apartamentul afectat. Edilul a subliniat că energia electrică şi gazele nu au fost cuplate.

"E nevoie de o expertiză. Suprafaţa afectată efectiv ca şi plafon nu e foarte mare, poate vorbim de maxim 2 metri pătraţi, cel mai probabil mai puţin de atât. Slavă cerului că nu e afectată structura de rezistenţă a blocului. Mi-ar fi plăcut să putem să le spunem cetăţenilor că pot veni din această seară înapoi în apartamente", a declarat, vineri seară, primarul municipiului Galați, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Edilul a explicat că cercetarea prealabilă celor de la ITC arată că se poate locui fără nicio problemă, mai puţin în apartamentul afectat.

"Doar că, din păcate, n-am reuşit să cuplăm nici partea electrică, nici gazele, cel mai probabil, şi acum nu o să dau vina, nu mă înţelegeţi greşit, dar această vizită inopinată a domnului preşedinte a sistat cumva în această după-amiază intervenţia pe care noi o aveam programată, nu se puteau face ambele", a mai spus Ionuţ Pucheanu.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan, edilul a afirmat că a avut discuţii despre unele alocări din programul SAFE.

"Nu vreau să sperii absolut pe nimeni, deşi la Galaţi poate că suntem unul dintre puţinele municipii în care absolut toate, peste 160 de adăposturi sunt total funcţionale, ele nu reuşesc să adăpostească mai mult de 20.000 de persoane, în condiţiile în care oraşul bate spre 300.000", a transmis Pucheanu.

Totodată, el a menționat că este nevoie de o campanie de conştientizare a locuitorilor privind pericolele.

"De 3 ani de zile noi ne-am tot ferit de a face o formă de conştientizare a acestor pericole tocmai pe logica că am băga în psihoză oamenii şi pe teoria conspiraţiei, dacă azi comunicăm că cam astea sunt rutele către adăposturi, fiţi siguri că a doua zi sau dacă nu, în maxim 10 minute de la primul fluturaş aruncat în cutiile poştale, începeam să spunem că vom fi atacaţi sau cine ştie şi ce. Uite că am ajuns în postura în care am fost atacaţi, răul suprem a fost făcut, din punctul meu de vedere, din acest moment, împreună cu cei de la ISU şi cu toate celelalte instituţii abilitate, eu cred că trebuie să începem o campanie de conştientizare a cetăţenilor, aşa cum nu s-a mai făcut până în momentul de faţă. E nevoie de nişte comunicatori foarte buni şi foarte credibili", a conchis primarul municipiului Galați.