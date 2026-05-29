Sanda Țăranu a încetat din viață. Este doliu în presa și televiziunea românească

România pierde una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale televiziunii. Sanda Țăranu, simbol al eleganței și profesionalismului în mass-media românească, a murit la vârsta de 87 de ani. Anunțul trist a fost făcut de familie, care a transmis un mesaj emoționant în memoria celei care a marcat generații întregi de telespectatori.

O carieră de excepție în Televiziunea Română

Timp de aproape patru decenii, Televiziunea Română a fost locul unde Sanda Țăranu și-a construit o carieră impresionantă. Vocea sa calmă, dicția impecabilă și prezența elegantă au transformat-o într-un reper al jurnalismului și televiziunii din România.

Începând cu anii ’60, aceasta a prezentat Telejurnalul, emisiuni speciale și numeroase programe de divertisment, devenind una dintre cele mai cunoscute crainice din istoria televiziunii publice.

Pentru milioane de români, imaginea sa a fost asociată cu perioada în care exista un singur post de televiziune, iar aparițiile sale reprezentau un standard de profesionalism și credibilitate.

Familia a anunțat decesul

În mesajul transmis public , familia a descris-o pe Sanda Țăranu drept o personalitate care a impresionat prin bunătate, discreție și respect față de oameni.

Potrivit apropiaților, aceasta va rămâne în memoria publicului drept una dintre cele mai elegante și rafinate prezențe din spațiul mediatic românesc.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci pentru televiziunea românească, lăsând în urmă o moștenire profesională greu de egalat.

Unde pot fi aduse ultimele omagii

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu regretatei jurnaliste vor putea participa la ceremoniile organizate la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra din București.

Conform informațiilor oferite de familie, programul este următorul:

30 mai 2026, ora 15:00 – depunerea pentru ultimul omagiu;

31 mai 2026, ora 12:00 – slujba de priveghi;

1 iunie 2026, ora 11:00 – ceremonia de înmormântare.

Vocea inconfundabilă a „Teleenciclopediei”

Pe lângă activitatea de prezentatoare și crainică, Sanda Țăranu a rămas în memoria publicului și prin colaborarea sa de lungă durată cu Teleenciclopedia.

Vocea sa a însoțit ani la rând documentarele urmărite de milioane de telespectatori, devenind una dintre cele mai recognoscibile prezențe din televiziunea românească.

Chiar și după retragerea din fața camerelor, în 1998, aceasta a continuat să colaboreze cu TVR ca narator, traducător și realizator de emisiuni dedicate publicului senior.

Povestea unei alegeri care i-a schimbat destinul

Puțini știu că, după terminarea studiilor, Sanda Țăranu a primit repartiție la Teatrul Național din Craiova. A ales însă să rămână în București, decizie care avea să îi schimbe complet parcursul profesional și să o conducă spre televiziune.

Această alegere a stat la baza unei cariere remarcabile, care avea să o transforme într-unul dintre cele mai apreciate nume din media românească.

O pierdere uriașă pentru cultura și televiziunea din România

În ultimii ani, Sanda Țăranu a vorbit deseori despre pierderea soțului său, Nicolae Țăranu, prim-solist al Teatrului de Operetă din București, despre care spunea că a reprezentat sprijinul și echilibrul vieții sale.

Astăzi, odată cu dispariția sa , televiziunea românească pierde una dintre cele mai importante personalități ale sale. Pentru generații întregi de români, Sanda Țăranu a fost mai mult decât o prezentatoare TV: a fost o voce familiară, un simbol al eleganței și un model de profesionalism.