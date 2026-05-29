Ambasada Rusiei în România reclamă ”acuzaţii nefondate şi lipsite de obiectivitate”. ”Decizia privind Consulatul de Constanţa va fi urmată de măsuri de răspuns”

Ambasada Federației Ruse la București a transmis vineri că, în cadrul discuțiilor de la Ministerul român al Afacerilor Externe, ambasadorul Vladimir Lipaev, convocat după incidentul privind prăbușirea unei drone la Galați, a informat partea română că decizia referitoare la închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța „va primi un răspuns corespunzător”.

"Pe data de 29 mai 2026, Ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al României în contextul prăbuşirii unui vehicul aerian fără pilot presupus a fi rusesc asupra unui bloc din Galaţi. Fără niciun temei, i s-a comunicat decizia de declarare persona non grata a consulului rus la Constanţa şi de închidere a Consulatului General al Federaţiei Ruse", a anunțat, vineri seară, Ambasada Rusiei în România.

Potrivit oficialilor ruşi de la Bucureşti, "grăbindu-se să formuleze acuzaţii nefondate şi lipsite de obiectivitate la adresa Rusiei, partea română, în cadrul întrevederii, la fel ca şi în situaţiile similare anterioare, nu a fost în măsură să răspundă la niciuna dintre întrebările concrete referitoare la incident".

"Diplomaţii români au refuzat să furnizeze informaţiile standard în asemenea cazuri privind coordonatele punctului de pătrundere a dronei în spaţiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea şi viteza de zbor, precum şi durata aflării acesteia în spaţiul aerian al României. Nu au fost explicate în mod convingător motivele pentru care Forţele Aeriene Române, care doboară cu succes ţinte mult dincolo de graniţele ţării, conform unei practici deja consacrate, nu au întreprins nimic pentru neutralizarea dronei pe propriul teritoriu", se mai arată în comunicatul Ambasadei.

De asemenea, oficialii rusi spun că nu au fost oferite clarificări cu privire la modul în care experţii români au stabilit apartenenţa naţională a aparatului fără pilot.

"Toate acestea indică faptul că, în realitate, a avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev, care încearcă prin toate mijloacele să atragă NATO într-un război cu Rusia şi să distragă atenţia de la crima barbară comisă de forţele armate ale Ucrainei la Starobelsk, unde, în urma unui atac aerian asupra căminului unui colegiu pedagogic, au fost ucişi 21 de studenţi. Ambasadorul a subliniat că incidentul din Galaţi nu poate fi interpretat nici măcar aproximativ drept o acţiune ostilă a Rusiei împotriva României, iar orice alte afirmaţii care provoacă alimentarea isteriei anti-ruse în spaţiul politic şi mediatic local nu pot fi considerate decât propagandă manipulatoare, menită să complice şi mai mult relaţiile ruso-române, deja complexe", se mai arată în comunicatul de presă.

La rândul său, ambasadorul rus la Bucureşti a transmis că "decizia privind Consulatul General al Rusiei la Constanţa va fi urmată de măsuri de răspuns".

Ministerul Afacerilor Externe a cerut părţii ruse, după convocarea ambasadorului rus, în urma exploziei dronei la Galaţi, să pună capăt atacurilor împotriva Ucrainei, care au consecinţe directe şi grave asupra securităţii regionale şi a precizat că nu poate exista niciun fel de dubiu cu privire la responsabilitatea exclusivă a Federaţiei Ruse pentru acest nou incident.